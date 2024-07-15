Путін оточив свою резиденцію у Валдаї парканом із 'Панцирів'

Валдайська "дача" Путіна тепер трохи захищена від українських ракет.

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Путін усе ще живий / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Радіо Свобода, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін посилив протиповітряну оборону своєї резиденції у Валдаї ще одним ЗРК "Панцир".

Супутникові знімки публікує Радіо Свобода. Зазначається, що установку, найімовірніше, було розміщено поблизу будівлі в березні 2024 року.

Тоді атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург були пов'язані з перекиданням систем ППО росіян на захист "стратегічного об'єкта на Валдаї".

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Новий "Панцир" помітили в лісі на острові Рябіновий за близько 4 км від дачі.

Раніше ЗМІ публікували ще одну установку в селі Ящерово в січні 2024 року.

Замахи на Путіна - останні новини

Як писав таблоїд The Sun, Путін пережив п'ять замахів. І тепер так боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів. Остання спроба замаху на господаря Кремля була здійснена на початку вторгнення Росії в Україну, хоча подробиці з'являються тільки зараз.

Через страх бути ліквідованим Путін часто скасовує візити навіть усередині країни.

У ГУР нещодавно підтвердили, що на Путіна здійснювали замахи, але всі ці спроби були невдалими. Після чого представник МЗС Марія Захарова заявила, що замахи на Путіна нібито готували на гроші США.

Кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов вважає, що усунення двійника Путіна можуть представити як замах або теракт.

"(У цьому випадку, - ред.) усі путіни, звісно ж, одразу зникнуть. Куди подінеться оригінальний "Бункерний", чи поїде він до Адольфа Гітлера в Аргентину, чи до СІ в Китай на якусь базу, це вже питання знову зі сфери конспірології", - додав Попов.

Що таке Панцир-С1 Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного і морського базування. Боєзапас: 12 ракет. Гарматне озброєння: встановлюються 2 спарені 30-мм зенітні гармати 2А38М, пише Вікіпедія.

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