'Мобілізований' у росармію український підліток покинув РФ: у Путіна відзначилися нахабством

Єрмохін намагався самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики.

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Єрмохін вже в Білорусі з сестрою / Колаж Главреда. Фото: t.me/malvovabelova

Мобілізований в армію окупантів 17-річний український підліток-сирота Богдан Єрмохін завдяки посередництву юристів зміг покинути територію Росії. Військова злочинниця, "омбудсмен" Марія Львова-Бєлова відзначилася вельми цинічною заявою, стверджуючи, що нібито "сприяла" розв'язанню "ситуації".

Про те, що Єрмохін зміг покинути Росію, виданню "Верстка" повідомив сам підліток його адвокат Катерина Бобровська.

Підліток прилетів до Білорусі і поки перебуває там разом з сестрою, додала вона.

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Однак російська "дитяча омбудсменка" Марія Львова-Бєлова, на якій "висить" ордер МКС за депортацію українських дітей, похвалилась "порятунком" Єрмохіна, зробивши вигляд, що нібито причетна до цього.

Наприклад, Львова-Бєлова заявила, що "послідовно взаємодіяла" з українською стороною про безпечний перетин кордонів.

"Співробітники наших апаратів супроводжували Богдана з Росії до Білорусі", - цинічно зазначила військова злочинниця.

На рейс Богдана проводжала "прийомна мама та інші члени прийомної сім'ї".

Що відомо про черговий військовий злочин РФ

Богдана Єрмохіна депортували з Маріуполя навесні 2022 року і визначили в "прийомну сім'ю" в Підмосков'ї. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики.

У листопаді Єрмохіна викликали у російський військкомат. За кілька днів після цього підліток записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Після цього дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.

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