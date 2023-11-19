УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мобілізований" у росармію український підліток покинув РФ: у Путіна відзначилися нахабством

Яна Ставська
19 листопада 2023, 12:57
Єрмохін намагався самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики.
'Мобілізований' у росармію український підліток покинув РФ: у Путіна відзначилися нахабством
Єрмохін вже в Білорусі з сестрою / Колаж Главреда. Фото: t.me/malvovabelova

Мобілізований в армію окупантів 17-річний український підліток-сирота Богдан Єрмохін завдяки посередництву юристів зміг покинути територію Росії. Військова злочинниця, "омбудсмен" Марія Львова-Бєлова відзначилася вельми цинічною заявою, стверджуючи, що нібито "сприяла" розв'язанню "ситуації".

Про те, що Єрмохін зміг покинути Росію, виданню "Верстка" повідомив сам підліток його адвокат Катерина Бобровська.

Підліток прилетів до Білорусі і поки перебуває там разом з сестрою, додала вона.

відео дня

Однак російська "дитяча омбудсменка" Марія Львова-Бєлова, на якій "висить" ордер МКС за депортацію українських дітей, похвалилась "порятунком" Єрмохіна, зробивши вигляд, що нібито причетна до цього.

Наприклад, Львова-Бєлова заявила, що "послідовно взаємодіяла" з українською стороною про безпечний перетин кордонів.

"Співробітники наших апаратів супроводжували Богдана з Росії до Білорусі", - цинічно зазначила військова злочинниця.

На рейс Богдана проводжала "прийомна мама та інші члени прийомної сім'ї".

Що відомо про черговий військовий злочин РФ

Богдана Єрмохіна депортували з Маріуполя навесні 2022 року і визначили в "прийомну сім'ю" в Підмосков'ї. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики.

У листопаді Єрмохіна викликали у російський військкомат. За кілька днів після цього підліток записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Після цього дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України воєнні злочини Росії
Реклама

Головне за день

Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT

Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT

14:53 Світ
Росіяни "накрили" свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці

Росіяни "накрили" свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці

14:39 Україна
Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років - аналітики

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років - аналітики

14:26 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:24

Любовний гороскоп на тиждень з 20 до 26 листопада: Водолію - вечірка з партнером, Скорпіону - звинувачення

15:19

"Територія сама звільниться": боєць ЗСУ розповів, як досягти успіху на полі бою

14:53

Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT

14:42

Працює на всі 100%: що покласти в холодильник, щоб прибрати запах

14:39

Росіяни "накрили" свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
14:26

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років - аналітики

14:19

Вдівець Руслани Писанки показав пам'ятник, який встановив коханій

13:59

Під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціям ЗСУ: Путін надіється на успіх

13:51

Місячний календар 20 листопада 2023: супутник віщує новий етап розвитку в різних сферах

Реклама
13:51

Талія подякує: "лінивий" рецепт піци без тіста за 10 хвилинВідео

13:43

Росія вирішила дістати рідкісний літак М-55: у розвідці Британії пояснили ситуацію

13:21

Весь рік буде щастя і гроші: які 3 страви потрібно приготувати на Новий рік 2024 - рецептиВідео

13:12

"Буде поглинати країни": експерт розповів найгірший сценарій, якщо Росія виграє війну

12:59

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 листопада: як зберегти заощадження

12:57

"Мобілізований" у росармію український підліток покинув РФ: у Путіна відзначилися нахабством

12:53

Генерали РФ під Авдіївкою ставлять ультиматум своїм військам: у ЗСУ розкрили деталі

12:34

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 листопада: Раки - покладіться на інтуїцію, Стрільцям - можливості

12:33

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 листопада: Тельцю - несподівані зміни, Терезам - сильне потрясіння

12:28

Чи чекати незабаром ще одну війну: дипломат розкрив результати зустрічі Сі з Байденом

12:23

Міс Всесвіт-2023: хто переміг та місце України на конкурсі

Реклама
11:48

Голод і холод окупантам Росії: у ЗСУ назвали топ-завдання армії України на зиму

11:39

Русский мир у всій красі: нацист Мільчаков шокував кровожерливим зізнанням про українцівВідео

11:27

Церковне свято 20 листопада: що не можна робити на преподобного Григорія Декаполіта

11:11

Китайський гороскоп на завтра 20 листопада 2023: Щуру - все з чистого аркуша, Коню - хвороба

11:06

"Дрони пошкодили будинки та інфраструктурний об'єкт": у ЗСУ розповіли про наслідки атаки РФ

11:05

Війська РФ наступають під Куп'янськом, ЗСУ б'ються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

10:14

Подружки проситимуть цей рецепт лінивого та соковитого штруделя з вишнями з тіста філло

09:53

Війська РФ готуються накивати п'ятами з лівобережжя Херсонщини – ОВА

09:48

ЗСУ борються за Авдіївку: росіяни мають незначне просування - ISW

09:14

Терорист Гіркін оголосив про плани балотуватися на пост президента Росії

09:10

Чому ми зараз в статусі Південної Кореї 1950-1951 рокуПогляд

08:53

На Запорізькій АЕС сталась аварія: МАГАТЕ посилює перевірки

08:44

Як відрізнити справжній сир від підробки за 3 хвилини

08:29

ЗСУ - про бої за лівобережжя Херсонщини: війська РФ відсунули на 3-8 км від Дніпра

07:59

ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини: активно перекидають піхоту

07:23

Росія масовано атакувала Україну дронами: у Києві лунали вибухи

06:30

Чому 20 листопада предки лаялися матом: відповідь вас здивує - прикмети і заборони

06:01

Нова розрядка? Візит Сі Цзиньпіна дуже нагадує візит ХрущоваПогляд

06:00

Буря закінчиться майже через 2 тижні: в Україну увірвався жорсткий геомагнітний шторм

05:28

Гороскоп на грудень 2023 для Близнюків: чого чекати в роботі, фінансах, коханніВідео

Реклама
04:34

Геніальний лайфхак: чому люди використовують старі шкарпетки для чищення жалюзі

03:40

РФ готує новий масований удар: українців попередили про серйозну небезпеку

02:05

Дипломат розповів, як зустріч Сі Цзіньпіна і Байдена вплине на міжнародну політику

01:40

Що буде з людиною, якщо не їсти хліб: 5 причин відмовитися від цього продукту

18 листопада, субота
23:04

Як позбутися закладеності носа: 10 швидких і ефективних домашніх методів

22:55

Огризко пояснив, чи будуть США і Китай військово співпрацювати після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна

22:30

Пальчики оближеш: Клопотенко показав, як запекти грушу з сиром

22:18

Шакіра отримала Греммі за пісню про Піке: нагороду вручав його старий недругВідео

21:37

"Запізніла ІПСО": ГУР відреагувало на брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів

21:08

Чи можна звільнитися від служби, якщо став студентом після мобілізації: відповідь адвоката

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти