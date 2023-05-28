Путін наказав негайно посилити охорону кордонів Росії - Reuters

Російський диктатор стурбований подіями на Бєлгородщині і вирішив посилити охорону на кордонах.

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Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін наказав прикордонникам та ФСБ посилити охорону кордонів.

В своєму зверненні до цих структур диктатор Путін наголосив, що їхня задача полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім цього, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України, про це повідомляє Reuters.

Курська та Бєлгородська області Росії, що межують з Україною, найчастіше стають об’єктами атак, які завдають шкоди енергетичній, залізничній та військовій інфраструктурі. Причому місцеві чиновники звинувачують Україну, нібито в атаках на ці області.

Дивіться відео про те, як бійці РДК продовжують заходити на територію РФ:

Прорив кордону у Бєлгородській області

Нагадаємо, що 22 травня ополченці РФ просунулися в бік Бєлгорода. На території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. В Мережі опублікували кадри з ополченцями РФ біля Безлюдівки.

Ополчення Росії заїхало на військовій техніці на КПП в Білгородській області. У Білгородській області російські ополченці працюють на КПП, там з'явилася військова техніка, яка їздить біля однієї з будівель пропускного пункту.

"Звільнення" Бєлгородщини продовжується, російські "добровольці" заявили про просування. Російські добровольці "ЛСР" і "РДК" розповіли, що зустріли світанок на "звільнених територіях РФ" і просуваються далі.

Легіон свобода Росії та РДК звільнили Гору-Поділ і штурмують Грайворон на Білгородщині. Російські ополченці продовжують просування Білгородською областю, виконуючи свої спеціальні завдання щодо звільнення регіонів від режиму Путіна.

У ГУР зазначили, що Легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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