Путін хоче встановити "політичне панування" в Україні за рахунок окупованих територій – Жданов

Путін хоче встановити "політичне панування" в Україні за рахунок окупованих територій/ Reuters, Главред

У Росії знову заговорили про відновлення переговорів щодо війни в Україні. Проте російський диктатор Володимир Путін за майже 5 місяців війни не змінив свої вимоги. Якби переговори відбувалися зараз, він би ставив питання так, щоб російські війська могли закріпитися на окупованих територіях, а далі намагався б встановити політичний контроль над Україною.

При цьому російський президент і не збирається змінювати свої вимоги. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він прокоментував балаканину РФ про переговори з Україною, яка знову почала звучати з боку країни-агресорки.

За словами Жданова, Путін ні на йоту не змінив своїх вимог. Головною вимогою російського диктатора досі лишається поглинання України як політичної одиниці разом із територією.

"Якби перемовини сьогодні відбулися, то умови були б такі самі, як у Мінську-2 – застовбити ті досягнення, рубежі, на які зараз вийшли збройні сили Російської Федерації, далі примушувати Україну надати автономію у складі України цим новоутворенням, які намагається там побудувати Росія", – каже військовий експерт.

читайте такожНовий наступ РФ на Донеччині може призвести до окупації двох великих міст - ISWЗа рахунок окупованих територій Росія розраховує встановити повний політичний контроль над Україною.

"Це фактично федералізація країни з її повним поглинанням у політичному сенсі, розставляючи там свої війська, маючи там своїх людей, надаючи право вето на вирішення будь-яких питань в парламенті України, фактично отримавши повний політичний контроль над країною", – зазначає Жданов.

Росія не змінить своїх вимог, наголошує військовий експерт. Тому, за його словами, перемовну позицію потрібно виборювати на полі бою.

Нагадаємо, у ЦРУ розповіли про стан здоров’я Путіна. Згідно з наявними в американської розвідки даними, російський диктатор Володимир Путін "надто здоровий".

Раніше Путін, намагаючись принизити Європу, видав "дотепний", на його думку, жарт про нетрадиційні стосунки, порівнявши їх з нетрадиційною енергетикою.

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