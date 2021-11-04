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Війська, ринки нафти з газом і податки: Путін і Лукашенко оголосили про договір щодо Союзної держави

4 листопада 2021, 18:25

Росія і Білорусь мають намір посилити регіональне угруповання військ Союзної держави.

Путін Лукашенко
Путін і Лукашенко запустили процес поглибленої інтеграції Росії з Білорусі / Reuters

Президент РФ Володимир Путін і білоруський глава держави Олександр Лукашенко підписали декрет Союзної держави, на базі якого Москва і Мінськ запустили 28 програм інтеграції, схвалених у вересні. Документ враховує головні напрямки реалізації положень Договору про створення СГ на 2021-2023 роки. При цьому держави мають намір посилити регіональне угруповання військ.

Як повідомляє РИА Новости, декрет було підписаний під час онлайн-засідання Вищої держради Союзної держави. На основі цього документа були затверджені всі 28 союзних програм, які раніше схвалили у вересні, і головні положення договору про створення СГ на період з 2021 по 2023 роки.читайте такожЛукашенко зробив заяву щодо інтеграції Білорусі з Росією і пригрозив Заходу війною

Також відомо, що держави затвердили військову доктрину і концепцію міграційної політики. За словами Лукашенка, Мінськ і Москва збираються посилити регіональне угруповання військ.

"Як показали останні події, регіональне угруповання військ Союзу є надійним щитом безпеки не тільки для наших країн, але й всього пострадянського простору. Ми з президентом (президентом Росії Володимиром Путіним) і не приховуємо наших намірів посилювати це угруповання в майбутньому", - сказав Лукашенко.

Що передбачає декрет щодо Союзної держави

  • Інтеграцію валютних систем
  • Загальні принципи збору непрямих податків
  • Боротьбу з терористичними погрозами
  • Взаємний доступ до державних закупівель і держзамовлень
  • Єдину макроекономічну політику
  • Інтеграцію платіжних систем
  • Гармонізацію грошово-кредитної політики
  • Формування спільних ринків нафти і газу

Нагадаємо, на початку вересня глава РБ Олександр Лукашенко заявляв про плани з обговорення з президентом РФ Володимиром Путіним 28 програм щодо Союзної держави двох країн. Білоруський невизнаний президент розраховував на підписання документів ще в жовтні.

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Приєднання Білорусі до Росії

Російський опозиційний політик Леонід Гозман казав про те, що глава РФ Володимир Путін вивчає два варіанти щодо Білорусі. Перший полягає в призначенні Лукашенка на посаду в Союзній державі. Другий - продовження правління Лукашенка білоруською державою, але вже в умовах анексії республіки Росією.

Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков вважає, що Володимир Путін має намір правити Росією ще 12 років. Щоб залишитися на посаді глави держави, він розглядає можливість приєднання Білорусі.

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