Путін хоче "закидати Європу ракетами": тривожний прогноз нової війни РФ

Європа вже також починає готуватися до гіпотетичної агресії РФ, каже Олександр Сотник.

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Олександр Сотник спрогнозував дії Володимира Путіна / Главред, скрін

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РФ може спробувати атакувати країни НАТО

Путін сподівається на союзників у Європі

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання ймовірності війни РФ з Європою.

"Не знаю, як Росія збирається далі воювати. Можливо, росіяни з криками "Банзай!" і голодними шлунками попруть на натовські танки. Можливо, вони сподіваються закидати Європу ракетами - Путін же все теребонькає свій "Орешничек", ніяк не вгамується", - наголосив він під час чату в Главреді.

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Водночас публіцист звернув увагу на те, що Європа вже також починає готуватися до гіпотетичної агресії РФ.

"А що стосується війни, то Європа до неї теж готується. Путін думає, що посилить фронт своїх путінферштеєрів на кшталт Орбана і Фіцо, але у нього все ніяк не виходить. Він спробував привести до влади в Румунії Джорджеску, але його розкрили, і Джорджеску зараз під слідством", - пояснив він.

Водночас журналіст вважає, що незабаром у Німеччині, після зміни влади, до влади може прийти опозиціонер Фрідріх Мерц.

"І, цілком ймовірно, там буде Фрідріх Мерц, а Мерц сказав, що надасть Україні Taurus", - додав Сотник.

Раніше Сотник пояснив, чим для РФ обернеться війна з НАТО. Олександр Сотник вважає, що Захід перестав "грати" з РФ і готується до війни.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, чи зважиться Росія вдарити по миротворцях. Росія вступить у війну із західними державами, якщо завдасть удару по миротворчих силах.

Як повідомляв Главред, у британській розвідці заявляли, що російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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