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У ЦРУ розповіли про стан здоров’я Путіна і пояснили його помилки

21 липня 2022, 08:12

У розвідки США немає доказів того, що президент РФ може бути фізично чи психічно виснажений.

Уильям Бернс, Владимир Путин
У ЦРУ розповіли про стан здоров’я Путіна і пояснили, в чому він помилявся/ УНИАН, Reuters

Згідно з наявними в американської розвідки даними, російський диктатор Володимир Путін "надто здоровий".

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс під час виступу на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо, повідомляє NBC News. Бернс зазначив, що у розвідки США немає ніякого підтвердження того, що Путін може бути психічно або фізично виснажений.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий", – сказав директор ЦРУ.

У той же час Бернс зауважив, що Путін, розпочинаючи війну проти України, керувався помилковими уявленнями. Зокрема, він думав, що зможе розхитати єдність НАТО.

"Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал Альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється й зараз", – наголосив Бернс.

Він зазначив, що замість розвалу єдності Північноатлантичного альянсу російський диктатор наткнувся на зворотний ефект – НАТО збирається прийняти у свій склад Фінляндію та Швецію, а також збільшує розгортання своїх військ ближче до російських кордонів.

Бернс наголосив, що Путін сподівався "швидко встановити своє панування над Україною", але дуже помилився.

"Важко не розглядати це як стратегічний провал Путіна та Росії на даний момент", – додав директор ЦРУ.

Раніше повідомлялося, що під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля треба було чотири рази "відпочити" у присутності медичного працівника.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін, намагаючись принизити Європу, видав "дотепний", на його думку, жарт про нетрадиційні стосунки, порівнявши їх з нетрадиційною енергетикою.

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