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"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити Європу

20 липня 2022, 12:28

Російський диктатор намагався блиснути своєю дотепністю, натомість видав низький і нелогічний жарт.

Путін зморозив маячню, щоб образити Європу/ Reuters

Російський президент Володимир Путін, намагаючись принизити Європу, видав "дотепний", на його думку, жарт про нетрадиційні стосунки.

Оцінюючи рух Заходу до альтернативних (їх ще називають нетрадиційними) видів джерел енергії, російський диктатор хотів показати, що Росії такі прагнення Європи абсолютно не до душі. І тут Путін не знайшов нічого кращого, ніж зморозити дурницю і порівняти нетрадиційні джерела енергії з нетрадиційними стосунками.

"Я вже багато разів говорив. Не знаю, чи варто вдаватися у деталі щодо енергетичної політики європейських країн, які знехтували значимістю традиційних видів енергії й зробили ставку на нетрадиційні. Вони великі спеціалісти у сфері нетрадиційних відносин, і ось у сфері енергетики теж вирішили зробити ставку на нетрадиційні види енергії", – сказав Путін, після чого його слова протранслювали російські пропагандистські телеканали.

Як видно з реакції самого російського диктатора на свій "недожарт", йому, вочевидь, таке абсурдне порівняння видалося дотепним.

Нагадаємо, Путін раптом почав стверджувати, що саме він наказав своїм військам відійти від Києва. Він намагається переконати, що цим наказом хотів нібито "створити умови для переговорів".

Раніше повідомлялося, що відомий психіатр з США Джеймс Феллон, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості, виніс діагноз російському диктатору Путіну. Медик вважає – у господаря Кремля є всі ознаки психопатії та нарцисичного розладу.

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