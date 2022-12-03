Володимир Путін зберігає максималістські цілі щодо війни в Україні / сайт Кремля

Російський президент Володимир Путін не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до сталого миру, і зберігає максималістські цілі щодо війни. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW припускають, що президент РФ Путін, глава МЗС РФ Лавров і спікер Кремля Пєсков робили заяви, щоби створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують Росії поступки в надії переконати її вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку РФ.

Аналітики припустили, якими можуть бути деякі з бажаних попередніх поступок:

зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні;

визнання незаконної анексії Росією українських територій;

обмеження на військові дії НАТО й Заходу в Європі.

При цьому Кремль зберігає розпливчастість у формулюваннях щодо предмета переговорів, ймовірно, для того, щоб переконати західних офіційних осіб почати переговорний процес без чіткого визначення, чи будуть такі переговори спрямовані на припинення вогню, мирний процес або остаточну мирну угоду.

Перемир'я з Україною і західними країнами зіграло б на руку Росії. Зокрема, пауза в бойових діях дозволила б РФ зміцнити російські збройні сили для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.

Оскільки Путін не виявив особливого інтересу до припинення вогню, а Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, це свідчить про те, що Путін і надалі зосереджений на досягненні військової перемоги, вважають аналітики інституту.

Переговори про мир в Україні

Як повідомляв Главред, 1 грудня президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля повинен показати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні та вивести свої війська.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна. За його словами, в РФ не готові прийняти умови Вашингтона. Зокрема, Росія не планує забирати свої війська з території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

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