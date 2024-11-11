Путін цього чекав: зі сторони РФ нависає нова загроза, але вихід є - Бербок

Перехідний період у США Кремль може використати у власних інтересах.

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Часу у європейських лідерів немає, допомагати Україні потрібно вже зараз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що заявила Бербок:

Путін чекав на перехідний період у США

Європейські країни повинні негайно посилювати підтримку України

Російський диктатор Володимир Путін завжди користувався "хиткими" періодами чи то України, чи інших західних союзників для посилення власних позицій. Час до інавгурації нового президента США, найімовірніше, не буде виключенням.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Le Monde. Саме тому, у цей небезпечний період європейські партнери України не мають давати задню, чи просто чекати.

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"У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав після результатів виборів у США", - наголосила вона.

Бербок вважає, що саме зараз усі можливі пропозиції щодо підтримки України мають бути мобілізовані. Зокрема, мова йде про посилення протиповітряної оборони України.

"Війна вийшла на новий рівень... тепер це тотальна повітряна війна", - додала німецька чиновниця.

Очільниця МЗС Німеччини також сподівається на збільшення витрат у бюджеті країни на допомогу Україні, щоб принаймні покрити основні потреби української оборони.

Позиція Німеччини щодо підтримки України

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського, що стосувався надання Україні запрошення до НАТО. За його словами, питання щодо запрошення України до Альянсу "не стоїть на порядку денному".

Раніше Главред писав, що тривалий час Україна веде переговори з Німеччиною щодо постачання Збройним Силам України німецьких крилатих ракет Taurus. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що канцлер Олаф Шольц категоричний у своїй позиції, пояснюючи це запобіганням ескалації війни, ретельним зваженням рішення та навіть побоюваннями, що ракетами вдарить по Москві.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Напередодні Бербок заявляла, що вступ в НАТО та Європейський Союз є складовими майбутнього України. Попри те, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагається усіляко перешкоджати Україні вступу в Альянс, західний світ попри це, зокрема Німеччина підтримує такий намір.

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Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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