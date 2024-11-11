Путін грає роль 'миротворця': чому РФ 'тягне' з ракетним ударом по Україні

За словами експерта, Путін вважає, що йому поки не вигідно атакувати Україну ракетами.

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РФ накопила багато ракет для атак по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Путін хоче "відбілити" свою репутацію

Країна-агресор збільшила виробництво ударних БпЛА

Ракет в РФ вистачить на декілька масованих атак

Чимало аналітиків наголошували на тому, що Росія накопичила кількасот ракет та готується до масованої повітряної атаки. Генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телемарафону проаналізував, чому все ж Путін не наважується завдати ракетного удару по Україні.

Експерт наголошує, що РФ накопичила величезну кількість ракет, якої вистачить не на одну масовану атаку. Також країна-агресор значно наростила виробництво ударних безпілотників.

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За словами Романенка, Росія не завдає масованого ракетного удару, бо Путін обмірковує, який крок буде для нього найбільш ефективним зараз.

"Він хоче себе позиціонувати як миротворець при всій агресії, яку він здійснив, при терористичній діяльності, яка виходить від РФ. І тому показує з пропагандистською метою, що зараз не застосовує ракети. Тобто має потенційно ракети для запуску, але поки йому не вигідно їх запускати, бо він хоче показати себе з трохи іншої сторони з тим, щоб на майбутні можливі переговори вийти з більш вигідної для себе позиції", - наголосив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, у понеділок, 11 листопада, окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше повідомлялось про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Згодом зʼясувалось, що ракет у повітряному просторі України не фіксувалось, РФ здійснила імітаційні пуски.

У понеділок, 11 листопада окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ракета прицільно влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії по будинку в Кривому Розі. За його словами, внаслідок ракетного удару зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Наразі відомо про сім постраждалих, серед яких двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, спрямована на порятунок людей, які можуть перебувати під завалами.

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