Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді Шойгу

Путін ледь не заснув під час доповіді Шойгу/ Reuters

Російському диктатору Володимиру Путіну стає все важче ховати свою слабку натуру за маскою вигаданого ним "великого полководця". Останнім часом увага світу все тісніше прикута до стану здоров’я президента РФ. Та як би він не приховував своє нинішнє самопочуття, часто все, як то кажуть, на обличчі написано.

Уже не раз під час публічних виходів Путіна усі помічали, як поганенько він виглядає. У нього то руки тремтять, то нога живе своїм життям і "пританцьовує", поки диктатор РФ проводить якісь зустрічі.

От і зустріч з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, яка відбулася днями, не обійшлася без "проколів". 69-річний Путін під час промови Шойгу почав засинати, і ця його боротьба зі сном потрапила на відео.

Нагадаємо, вже не раз з’являлася інформація, що Путін серйозно хворий. Раніше британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ, писало, що Путін страждає через небезпечне захворювання – медики виявили у нього рак крові.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Читайте також: