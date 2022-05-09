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"Путін тримає його на повідку": експерт пояснив, що означає зміна риторики Лукашенка про війну в Україні

9 травня 2022, 03:34

Лукашенко раптово здивувався тому, що "спецоперація" Путіна затягнулася.

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Експерт пояснив, що означає зміна риторики Лукашенка про війну в Україні / скріншот

Заява Олександра Лукашенка про те, що так звана "спецоперація" в Україні затягнулася, не є проявом його сумнівів.

Це гра, яка була спрямована на захід, щоб проти самопроголошеного президента Білорусі не вводили санкції, заявив в ефірі Апостроф TV Білоруський громадський діяч, один з лідерів молодіжного крила білоруського Народного фронту, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Лукашенко Зараз на цьому повідку, у нього трохи простору для маневрів. Ніхто йому вже не повірить. Його не сприймають серйозно ні на Заході, ні в Україні. І зараз говорити, що він сумнівається, змінив свою позицію, не варто. Звичайно, це гра. Для Лукашенка зараз дуже важливо, щоб захід не вводив проти нього санкції. Ці санкції вже досить боляче б'ють по самому Лукашенку і його оточенню", - пояснив Вячорка.

За словами білоруського громадського діяча, думка Лукашенка з приводу війни в Україні не змінилася. Більш того, за нього багато вирішує президент Росії Володимир Путін.

читайте такожЛукашенко кінет "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні"Це інтерв'ю Associated Press, яке він вчора дав, він направив на захід. Власне, щоб ми з вами обговорювали, нібито у Лукашенка позиція змінилася, і у нього з'явилися якісь сумніви. Нічого не з'явилося. Він говорить одне, думає інше. Насправді, багато за нього вирішує Путін. Як тільки Лукашенко спробує вести власну гру, Путін втрутиться і скаже йому, як потрібно правильно діяти", - підкреслив Вячорка.

Раніше Лукашенко ошелешив черговою заявою. На цей раз йому примарилася "польська загроза" для України, яка призведе до того, що нашій країні нібито ще доведеться розраховувати на підтримку Росії та Білорусі.

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війна в Україні Олександр Лукашенко Володимир Путін
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