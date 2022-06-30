Путін його дотискатиме: експерт пояснив, чому Лукашенко боїться нападати на Україну

Експерт пояснив, чому Лукашенко боїться нападати на Україну/ УНІАН, Reuters, Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цілком усвідомлює, чим для нього може закінчитися безпосередня участь його держави у війні проти України. Тому він вже стільки місяців майстерно ухиляється і не піддається Путіну, щоб не вгрузнути у війні ще сильніше.

Лукашенко уже "відзначився" у цій війні, коли дозволив російській армії зайти в Україну з території Білорусі і досі дозволяє вчиняти звідти ракетні обстріли. Після цього всього Білорусь є законною ціллю для ЗСУ, проте Україні зараз це не потрібно. Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду.

"Незважаючи на те, що Лукашенко говорив, що якщо білоруси і будуть перетинати кордон з Україною, то не на танках, а тільки на тракторі, з території Білорусі все одно здійснюються і запуски ракет, і відбувалося вторгнення російських військ. А після всіх цих дій територія Білорусі стала законною ціллю для ЗСУ. От тільки нам це зараз стратегічно абсолютно не потрібно", – зазначає Золотарьов.

За словами експерта, Лукашенко думає, що продав душу дияволу, але насправді він її подарував.

Якщо Лукашенко вступить у пряму війну проти України, то остаточно позбавить себе свободи маневру, а це йому невигідно.

"Тоді в будь-який момент у Кремлі можуть вирішити, що Лукашенко пора понизити з голови колгоспу до головного зоотехніка або агронома, а то й зовсім відправити на пенсію або куди-небудь ще", – каже експерт.

читайте також"Душитимуть" РФ санкціями 5 років: експерт пояснив план Заходу із зупинки війни економічним шляхомПутін спробує дотиснути самопроголошеного президента Білорусі. Але Лукашенко хитрий, і він намагатиметься ухилятися до останнього, хоч можливостей у нього все менше і менше. От чи вийде у нього ухилитися – це питання відкрите, зазначає Золотарьов.

Раніше Золотарьов розповідав, що якщо Білорусь зважиться на військове вторгнення на територію України, під загрозою опиняться прикордонні регіони – Київська, Житомирська, Волинська та Чернігівська області. Однак, навіть враховуючи можливість мобілізації 30 тисяч осіб, білоруським військам все одно може не вистачити сил.

У МВС України раніше пояснили, що ризик вторгнення в Україну армії Білорусі збільшується через те, що Росія перекинула на територію РБ свої додаткові сили. Проте якщо Білорусь нападе, у військ цієї держави буде лише два завдання: відтягувати українські війська з інших напрямків і перерізати шляхи, які потенційно можуть використовуватися для поставок озброєння.

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