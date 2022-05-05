Путін 9 травня може оголосити про анексію чотирьох областей України

Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

На сьогоднішній день в Кремлі є дві партії, одна з яких говорить про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій України. Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко в прямому ефірі спільного інформаційного марафону.

"Одна (партія - ред.) говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, а також Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані в Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що в разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", – розповів радник міністра.

Він додав, що в наступні дні буде вирішуватися, чи зробить заяву Путін, що після виконання завдань він приєднає ці території. Це може бути ключовий посил глави Кремля на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні досягнення до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 – він слухає першу партію", - сказав Денисенко.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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