Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

Олександр Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав усунути Пригожина ‒ щоб максимально налякати поплічників.

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Олександр Сотник пояснив, чому Євгена Пригожина ліквідували максимально шумно / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і його поплічників спеціально ліквідували максимально голосно і наочно. Про це під час чату з читачами Главреда сказав журналіст і публіцист Олександр Сотник

"Це дійсно було зроблено демонстративно - було показано всім: "Ви ж теж на джетах літаєте. Ми вас теж можемо приземлити. Мене здивувало ще й інше. Адже той же Авер'янов і виманив Пригожина та інших з Африки, переконавши, що потрібно летіти всім одним бортом в Пітер. Одним ударом був убитий не тільки Пригожин, але і Уткін з позивним "Вагнер" (фактично саме його позивним і була названа ПВК), і начальник Служби безпеки компанії Пригожина "Конкорд". Тобто одним ударом були ліквідовані всі ключові фігури, пов'язані з Пригожиним", ‒ сказав він.

Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав влаштувати таку акцію ‒ щоб максимально налякати поплічників.

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"З точки зору Путіна, Ця операція була проведена більш ніж успішно і більш ніж показово. У мене немає відомостей, наскільки йому вдалося налякати Ковальчуків з Корольовим, але думаю, якусь відповідь, якесь продовження цієї історії Путін цією подією запустив. Він натиснув на кнопку активації другого акту. Перший акт був з Пригожиним, а ліквідацією Пригожина Путін запустив другу частину "марлезонського балету". Система зараз буде йому відповідати. Як - ми це побачимо", - сказав він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

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