Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і його поплічників спеціально ліквідували максимально голосно і наочно. Про це під час чату з читачами Главреда сказав журналіст і публіцист Олександр Сотник
"Це дійсно було зроблено демонстративно - було показано всім: "Ви ж теж на джетах літаєте. Ми вас теж можемо приземлити. Мене здивувало ще й інше. Адже той же Авер'янов і виманив Пригожина та інших з Африки, переконавши, що потрібно летіти всім одним бортом в Пітер. Одним ударом був убитий не тільки Пригожин, але і Уткін з позивним "Вагнер" (фактично саме його позивним і була названа ПВК), і начальник Служби безпеки компанії Пригожина "Конкорд". Тобто одним ударом були ліквідовані всі ключові фігури, пов'язані з Пригожиним", ‒ сказав він.
Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав влаштувати таку акцію ‒ щоб максимально налякати поплічників.
"З точки зору Путіна, Ця операція була проведена більш ніж успішно і більш ніж показово. У мене немає відомостей, наскільки йому вдалося налякати Ковальчуків з Корольовим, але думаю, якусь відповідь, якесь продовження цієї історії Путін цією подією запустив. Він натиснув на кнопку активації другого акту. Перший акт був з Пригожиним, а ліквідацією Пригожина Путін запустив другу частину "марлезонського балету". Система зараз буде йому відповідати. Як - ми це побачимо", - сказав він.
Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
Загибель Пригожина
Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.
Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.
Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.
Інші новини:
- Публіцист спрогнозував, що робитимуть "вагнерівці" після смерті Пригожина
- Як Пригожин підписав собі вирок
- Сотник пояснив, хто "замовив" Пригожина і причому тут Африка