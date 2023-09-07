УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

Дмитро Відоменко
7 вересня 2023, 03:55 оновлено 8 вересня, 16:07
339
Олександр Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав усунути Пригожина ‒ щоб максимально налякати поплічників.
Сотник, Пригожин
Олександр Сотник пояснив, чому Євгена Пригожина ліквідували максимально шумно / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і його поплічників спеціально ліквідували максимально голосно і наочно. Про це під час чату з читачами Главреда сказав журналіст і публіцист Олександр Сотник

"Це дійсно було зроблено демонстративно - було показано всім: "Ви ж теж на джетах літаєте. Ми вас теж можемо приземлити. Мене здивувало ще й інше. Адже той же Авер'янов і виманив Пригожина та інших з Африки, переконавши, що потрібно летіти всім одним бортом в Пітер. Одним ударом був убитий не тільки Пригожин, але і Уткін з позивним "Вагнер" (фактично саме його позивним і була названа ПВК), і начальник Служби безпеки компанії Пригожина "Конкорд". Тобто одним ударом були ліквідовані всі ключові фігури, пов'язані з Пригожиним", ‒ сказав він.

Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав влаштувати таку акцію ‒ щоб максимально налякати поплічників.

відео дня

"З точки зору Путіна, Ця операція була проведена більш ніж успішно і більш ніж показово. У мене немає відомостей, наскільки йому вдалося налякати Ковальчуків з Корольовим, але думаю, якусь відповідь, якесь продовження цієї історії Путін цією подією запустив. Він натиснув на кнопку активації другого акту. Перший акт був з Пригожиним, а ліквідацією Пригожина Путін запустив другу частину "марлезонського балету". Система зараз буде йому відповідати. Як - ми це побачимо", - сказав він.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євген Пригожин Олександр Сотник ПВК Вагнера
Реклама

Головне за день

"Хочуть скасувати усі санкції": ООН веде таємні переговори з РФ - Bild

"Хочуть скасувати усі санкції": ООН веде таємні переговори з РФ - Bild

15:17 Світ
Окупантів РФ вибивають під Бахмутом: командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі

Окупантів РФ вибивають під Бахмутом: командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі

15:13 Україна
"Путін здувся, він убив Пригожина": Зеленський зробив гучну заяву

"Путін здувся, він убив Пригожина": Зеленський зробив гучну заяву

14:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:26

Спробуй і ти: геніальний трюк з рушником, який збереже прохолоду в спеку

16:21

"У мене був вибір": "Місіс світу" з Херсона розповіла, чому тримала за руки росіянку

16:14

Залишався на ніч: Пугачова "посватала" Галкіна своїй близькій подрузі

16:08

Вони готові на все заради любові: 3 знаки зодіаку, які зроблять для вас все

16:06

"Пригожин - герой зони": Сотник пояснив, чому ексватажок "вагнерів" приречений стати легендою в РФВідео

Захід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій БогдановЗахід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій Богданов
15:58

Вищі сили обов'язково почують: дуже сильні молитви на здійснення заповітних бажань

15:38

Як і коли прогрівати машину: ці прості способи здивують навіть досвідчених водіїв

15:27

Жінка з Маріуполя поділилась неймовірно простим рецептом кавунового меду - бекмесом

15:17

"Хочуть скасувати усі санкції": ООН веде таємні переговори з РФ - Bild

Реклама
15:17

Що зробити 10 вересня, щоб отримати купу грошей: прикмети і заборони дня

15:13

Окупантів РФ вибивають під Бахмутом: командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі

14:51

Перевірте, чи ви розумніші за 8-річну дитину, відповівши на ці елементарні запитання

14:46

Сотник розкрив, чи зможе Путін ліквідувати тих, хто стояв за ПригожинимВідео

14:35

Сильно шкодять здоров'ю: лікар сказав, для чого насправді потрібні ватяні палички

14:15

"Путін здувся, він убив Пригожина": Зеленський зробив гучну заяву

13:38

Безпекова модель для України: який найкращий варіант?Погляд

13:25

"Путін буде зачищати всіх": журналіст назвав нових кандидатів на усунення у РФВідео

13:21

Китаянка-путіністка заспівала "Катюшу" в розбомбленому театрі в Маріуполі: в МЗС України розлютилися

12:54

Знайди панду за 7 секунд: 45-річна головоломка, яка змусить тебе вспітніти

12:41

Переліт бойового Мі-8 в Україну: Буданов натякнув на нове вербування пілотів РФ

Реклама
12:37

Як можна поставити свекруху на місце: психолог Холоденко дала слушну пораду

12:27

Мобілізація жінок: представник Зеленського в Раді пояснив, чи будуть випускати за кордон жінок, які стали на облік

11:51

Гороскоп на завтра 8 вересня 2023: Близнюкам - турбота, Дівам - підтримка

11:46

Не будуть стискати і натирати: секрети вибору зручних жіночих трусів

11:44

Пропадає він: у путіністки Успенської прямо під час концерту зник голосВідео

11:43

У Зеленського анонсували нові удари дронів по критичній інфраструктурі РФ

11:34

Україна завжди буде становити небезпеку: Охлобистін несвідомо "злив" страхи параноїка Путіна

11:01

"Ти що робиш, тварюка": Соловйов в істериці відчихвостив зрадницю Монтян

10:55

Favbet Foundation передав військовим розвідникам ГУР спецавтомобіль

10:45

Потап показав сина-красеня і привітав його з особливим святом

10:40

Засоромлений Ступка нахамив матері захисника Азовсталі

09:59

РФ вдарила ракетою по будівлі поліції у Кривому Розі: є жертва і багато пораненихФото

09:53

Як назвати дитину в 2024 році: забуті імена знову в тренді

09:41

Студентам дають повістки, хоча є відстрочка: адвокат пояснив, що робити

09:27

Зрив удару по флоту РФ: Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ

08:39

ЗСУ йдуть вперед на півдні та проривають оборону російських окупантів – ISW

08:12

Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: влучили у приватний сектор, є руйнування

07:55

"Якесь божевілля відбувається": Вайкуле жорстко пройшлася по росіянам через війну в Україні

07:38

Знищено великий склад БК і два ЗРК ворогів: свіже зведення боїв від Генштабу

06:35

Чому неправильно казати "дзвонити друзям": Авраменко здивував відповіддю

Реклама
06:20

Мимовільний стриптиз: Брітні Спірс дивом уникла публічного оголенняВідео

05:30

Яка пляма нагадує поцілунок: тест по картинці розповість про особливість характеру

05:00

"На РФ наповзає смута": Сотник розповів про страшну тінь ПригожинаВідео

04:00

"Всіх цих Путіних будуть викорчовувати": експерт розповів про кінець влади ПутінаВідео

02:20

На базі ПВК "Вагнер" в Малі помітили турецькі Bayraktar

01:37

"Вони всі маніяки": публіцист зробив невтішний прогноз про війну в УкраїніВідео

01:33

Не розлізуться: як прати пір'яні подушки в пральній машинці

07 вересня, четвер
23:58

Чи можуть окупанти розвернути свої багнети і піти на Москву: Сотник дав чітку відповідьВідео

23:17

Якими хворобами можна заразитися від кішки: топ-5 небезпечних захворювань

22:47

У Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ: спалахнула пожежаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти