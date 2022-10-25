Провали окупантів в Україні підривають режим Путіна – Пономарьов

Володимир Путін / Reuters

Катастрофічні невдачі російських окупантів в Україні серйозно підривають путінський режим, заявив російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

Він вважає, що серед основних чинників – руйнування ключових міфів путінського режиму, наприклад, про Кримський міст. "Люди ж не сліпі, вони все це бачать. Як ми вже говорили з приводу Кримського моста, не настільки важливо, яке у нього військове значення, наскільки важливо, яке у нього символічне значення. Тому що віра людей у вождя - це основа влади Путіна", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

При цьому співрозмовник нагадав дані статистки, згідно з якою рівень тривожності в російському суспільстві досягає 70-75%.

"Вони розуміють, що все розвивається абсолютно не за планом, не туди, і Путін свої функції "вождя зграї" виконувати перестав, але вони поки ще не бачать альтернативу. Альтернатива дуже важлива, тому що тоді люди, які знаходяться в стані тривоги і стурбованості почнуть збиратися навколо альтернативних політичних проектів", - додав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Пономарьов заявив про те, що в результаті розв'язаної РФ війни з Україною, російські прикордонні області вже фактично стали прифронтовими.

"У прикордонні райони війна регулярно просто вихлюпується, адже державний кордон став лінією фронту по цілому ряду російських областей: Брянської, Бєлгородської, Курської і т.д.", - підкреслив він.

Екс-депутат Держдуми не виключив, що в місцях, де розташовані російські частини, будуть перестрілки з українськими підрозділами, при цьому також "може прилітати і по звичайних селах".

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