УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експерта

25 жовтня 2022, 03:56

Є люди, які ставляться до питання вкрай цинічно, за принципом "чим гірше, тим краще", сказав Ілля Пономарьов.

Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов / Главред

Російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді прокоментував конспірологічну версію про те, що Заходу було б вигідно, щоби Путін завдав ядерного удару по Україні, оскільки це дозволило б згодом провести ядерне роззброєння Росії.

За його словами, така версія малоймовірна.

"Слабо вірю в таку теорію. Регулярно порушую питання про майбутнє російського ядерного арсеналу в західних столицях, але поки не зустрічав жодної більш-менш серйозної людини, яка б сказала, що виступає за ядерне роззброєння Росії. Через мільйон різноманітних причин: хтось просто говорить, що цього ніколи не станеться, хтось каже, що потрібно, щоб Росія залишалася ядерною країною для стримування Китаю тощо. Тож, подібні дискусії не ведуться, і, відповідно, немає такої точки зору", - сказав політик.

При цьому, за його словами, є люди, які ставляться до питання вкрай цинічно, за принципом "чим гірше, тим краще".

"Знаю навіть окремих російських опозиціонерів, які виступають за різні ненасильницькі методи, але при цьому сплять і бачать, як Путін застосовує тактичну ядерну зброю, щоб Захід зніс Путіна, а вони б потім на білих конях в'їхали б до Москви. І їх не хвилюють при цьому витрати і жертви серед мирного населення. Такі люди теж існують. Але, на мій погляд, люди, які реально воюють і бачать тих, хто гине, серед своїх товаришів, колег, друзів, ніколи не будуть бажати більше смертей і руйнувань", - додав Пономарьов.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоби задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

Інші новини:

новини Росії ядерна зброя Ілля Пономарьов новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:15

"Неслухняні фото в ліжку": Кайлі Дженнер показалася в шаленому корсеті без ліфчика

03:56

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експертаВідео

03:40

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

03:20

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

03:10

Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта

Реклама
02:40

"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

02:07

Вікторія Бекхем задерла ногу в латексному костюмі кішки зі змійкою на причинному місціВідео

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати РосіяВідео

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

Реклама
21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

17:51

"Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала КіркороваВідео

Реклама
17:42

Застарілий жир вмить зникне: як просто і легко очистити деко від нагару

17:19

Дім - повна чаша: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти вже в листопаді

17:15

"Краще не загострювати": в Італії скасували концерт ТНМК через неофашистів

17:06

ЗСУ після Херсона підуть на Крим, а Путін оголосить воєнний стан по всій РФ – ФейгінВідео

16:44

Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості

16:44

Як шукати роботу за кордоном під час війни: 5 корисних порад

16:32

ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФВідео

16:28

Український нацвідбір на Євробачення-2023: організатори оголосили дату і місцеВідео

16:15

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомоВідео

16:10

Чому Борис Джонсон вирішив зійти з дистанціїПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти