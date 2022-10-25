Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експерта

Ілля Пономарьов / Главред

Російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді прокоментував конспірологічну версію про те, що Заходу було б вигідно, щоби Путін завдав ядерного удару по Україні, оскільки це дозволило б згодом провести ядерне роззброєння Росії.

За його словами, така версія малоймовірна.

"Слабо вірю в таку теорію. Регулярно порушую питання про майбутнє російського ядерного арсеналу в західних столицях, але поки не зустрічав жодної більш-менш серйозної людини, яка б сказала, що виступає за ядерне роззброєння Росії. Через мільйон різноманітних причин: хтось просто говорить, що цього ніколи не станеться, хтось каже, що потрібно, щоб Росія залишалася ядерною країною для стримування Китаю тощо. Тож, подібні дискусії не ведуться, і, відповідно, немає такої точки зору", - сказав політик.

При цьому, за його словами, є люди, які ставляться до питання вкрай цинічно, за принципом "чим гірше, тим краще".

"Знаю навіть окремих російських опозиціонерів, які виступають за різні ненасильницькі методи, але при цьому сплять і бачать, як Путін застосовує тактичну ядерну зброю, щоб Захід зніс Путіна, а вони б потім на білих конях в'їхали б до Москви. І їх не хвилюють при цьому витрати і жертви серед мирного населення. Такі люди теж існують. Але, на мій погляд, люди, які реально воюють і бачать тих, хто гине, серед своїх товаришів, колег, друзів, ніколи не будуть бажати більше смертей і руйнувань", - додав Пономарьов.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоби задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

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