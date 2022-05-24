Протягне ще кілька років: у ГУР розкрили страшний діагноз Путіна

Володимир Путін бореться відразу з кількома важкими хворобами, каже Кирило Буданов.
Президент Росії Володимир Путін страждає важкими захворюваннями, незважаючи на це він зможе прожити ще кілька років, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
В інтерв'ю Українській правді він підкреслив, що у глави РФ виявили онкологічне захворювання.
"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). У нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися, що Путін помре завтра, не варто. У нього як мінімум кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - говорить глава української військової розвідки.
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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