Протягне ще кілька років: у ГУР розкрили страшний діагноз Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін страждає важкими захворюваннями, незважаючи на це він зможе прожити ще кілька років, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Українській правді він підкреслив, що у глави РФ виявили онкологічне захворювання.

"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). У нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися, що Путін помре завтра, не варто. У нього як мінімум кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - говорить глава української військової розвідки.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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