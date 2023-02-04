"Продовжують балансувати": Кулеба назвав країну, з якою Україна має напружені відносини

Очільник української дипломатії підкреслив, що з цією країною наразі тривають непрості дискусії на різних рівнях.

Кулеба назвав країну, з якою Україна має напружені відносини / УНІАН

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наша країна продовжує налагоджувати співпрацю з різними країнами світу, аби збільшити кількість держав, які підтримуватимуть Україну.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю ВВС, ще залишилися деякі країни, які намагаються дотримуватися нейтральної позиції. Як приклад він навів Індію, яка могла б надати українській армії багато необхідної зброї, але поки що не робить цього.

Очільник української дипломатії підкреслив, що з Індією наразі тривають непрості дискусії на різних рівнях. За його словами, є два основних канали комунікації.

"Президент говорив з прем'єром Моді, але робочі канали комунікації – це мій по лінії МЗС, а Андрій Єрмак спілкується з радником з питань нацбезпеки прем'єр-міністра Індії. Непрості розмови – загалом дружні і позитивні, але тема нафти є найбільшим подразником в наших відносинах", - розповів Кулеба.

Окрім того, керівник МЗС наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак не бажає його передавати та займає стриману позицію.

"Що стосується співробітництва з Росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти в сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються. Тому в Індії вони продовжують балансувати, але ми будемо поступово працювати, щоб перетягувати їх на правильний бік історії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення Заходу передати Україні танки Leopard руйнує надії російського диктатора Володимира Путіна на перелом у війні. Польща допомогла Києву зрушити питання з точки і проломити ще одну стіну на шляху до посилення обороноздатності держави. Він підкреслив, що українська дипломатія дотримується позиції, згідно з якою жодних табу на озброєння бути не повинно.

Також Кулеба заявляв, що питання поставки літаків для України зрушило з "мертвої точки". Він пояснив, що в України з'явилась надія після того, як Нідерланди оголосили про можливість передати винищувачі F-16. Міністр також акцентував на тому, що Україні необхідно отримати зброю вже цього року, щоб перемогти Росію.

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