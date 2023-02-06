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Прикривався посадою: патріарх Кирило шпигував для СРСР у Швейцарії – ЗМІ

6 лютого 2023, 10:05
Він займався шпигунством, коли був представником РПЦ при Всесвітній раді церков у швейцарському місті Женева.
Патриарх Кирилл
Патріарх Кирило міг шпигувати для СРСР у Швейцарії/ УНІАН

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило міг шпигувати у Швейцарії на користь Радянського Союзу у 1970-х роках. У той час він там був представником РПЦ при Всесвітній раді церков.

Про таку діяльність на користь СРСР свідчать розсекречені архіви, повідомляє видання SonntagsZeitung. Зазначається, що, згідно з даними архівів, Кирило працював на КДБ і був розвідником.

Видання пише, що шпигунством він займався, коли був у швейцарському місті Женева. Йому в СРСР доручили впливати на Всесвітню раду церков, користуючись своєю посадою. При цьому в тій раді церков на той момент перебувало багато радянських агентів.

Зазначається, що в РПЦ відмовилися коментувати таку інформацію. А в посольстві Росії у Швейцарії ще й назвали такі дані "прикладом русофобії" і відкинули усі звинувачення проти патріарха Кирила.

Підтримка патріархом Кирилом війни РФ проти України

Нагадаємо, російський патріарх Кирило активно підтримує війну Росії проти України. Раніше він активно закликав вбивати українців. Дії російського диктатора Путіна він виправдовував, зокрема, тим, що нібито "позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну".

Пізніше російський патріарх Кирило Гундяєв цинічно заявив, що росіяни та українці є "одним народом", у якому відбувся "політичний розкол". Він похвалив російську церкву за те, що вона нібито "робить все, щоб українці та росіяни не стали ворогами".

Після цього патріарх Кирило погрожував усьому світу. Він цинічно заявив, що настане кінець світу, якщо хтось буде намагатися знищити РФ. Йому здалося, що нині під загрозою перебуває "весь людський рід".

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