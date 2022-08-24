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Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства російськомовних

24 серпня 2022, 15:41

Левітс визнав, що війна в Україні поставила крапку в ряді давніх питань.

Егілс Левітс, президент Латвії
Президент Латвії / flickr-com-valstsprezidents3, pixabay

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що за півроку війни Росії проти України більшість населення Латвії стало краще усвідомлювати свою країну і ціну свободи.

В інтерв'ю виданню LSM він зазначив, що за цей час з'явилася частина російського суспільства, яка не лояльна до держави.

"Повсякденно люди не особливо замислюються про загрозу, але тепер вони її бачать. Це змушує людей думати. Війна показала, що ми, латиші, виступаємо за безпечну країну", - заявив він.

Левітс визнав, що війна в Україні поставила крапку в ряді давніх питань.

"Наприклад, ми домовилися про повний перехід на навчання національною мовою, оновили роль національної мови в робочому середовищі, а також відмову від толерантності до пам'ятників окупантам в нашій країні", - заявив він.

Президент зазначив, що Латвії необхідно розібратися з нелояльними російськомовними, які проживають в країні, і ізолювати їх від суспільства.

Як повідомляв Главред, український журналіст Дмитро Гордон показав справжнє "обличчя" Росії. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому зображений плакат з російською символікою, під егідою якої рф вбиває мирних українських жителів і руйнує українські міста, поруч з яким спить п'яний росіянин.

Раніше українська телеведуча Анна Олицька розповіла про те, що в Німеччині на неї напали з кулаками і матами росіяни після того, як її син вигукнув "Слава Україні".

Читайте також:

війна в Україні Латвія російська мова Росія
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