Президент Фінляндії повідав про "сюрприз" у розмові з Путіним

Президент Фінляндії розповів про" сюрприз " / twitter.com/niinisto

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розповів про "сюрприз" у розмові з Володимиром Путіним, коли повідомляв йому про намір Гельсінкі вступити в НАТО. Він зазначив, що був здивований реакцією глави Кремля, пише CNN.

"Сюрпризом було те, що він (Путін - ред.) сприйняв це спокійно", - сказав Нііністе, коментуючи вчорашню розмову з главою Кремля.

За його словами, рішення Росії напасти на Україну показало, що Москва готова вторгнутися в незалежну сусідню країну. З цієї причини Фінляндія вирішила убезпечити себе і подати заявку на вступ до НАТО.

Фінляндія і Швеція вступають в НАТО

Фінляндія у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України вирішила відмовитися від нейтралітету і 15 травня прийняла рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу. Доповідь затверджена фінським главою держави Саулі Нііністе. Президент назвав цю дату "історичним днем", оскільки для країни відкривається "нова ера".

За даними видання Svenska Dagbladet, у вівторок, 17 травня, уряд Швеції збирається офіційно подати заявку на інтеграцію в НАТО. Лист із заявкою вже у вівторок мають намір передати або особисто генеральному секретарю Організації Єнсу Столтенбергу, або його представникам.

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