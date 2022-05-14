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Фінляндія хоче зберегти мир на кордоні з Росією - МЗС

14 травня 2022, 21:12

Фінляндія має підтримувати діалог з Росією в міру того, як вона наближається до вступу до НАТО.

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Фінляндії бажає зберегти мир на кордоні з Росією / flickr.com

Фінляндія, на тлі рішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією. Країна заявила про важливість підтримання діалогу, пише CNN.

За словами очільника Міністерства закордонних справ Пекка Гаавісто, Фінляндія повинна підтримувати діалог з Росією в міру того, як вона наближається до вступу до НАТО.

"У нас 1300-кілометровий кордон з Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, аби ми спілкувалися з нашим сусідом", - заявив Гаавісто.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

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