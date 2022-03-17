"Перетворять на слабку, залежну і розчленять": Путін пофантазував про загрози для Росії

Володимир Путін / Reuters

Російський диктатор Володимир Путін назвав цілі країни-агресора в її повномасштабній війні проти України. Про це повідомляє портал "Голос Америки".

У своїй заяві він жорстко розкритикував країни Заходу, заявивши, що ті намагаються "скасувати" РФ, і тому "будуть робити ставку на п'яту колону".

"На націонал-зрадників, на тих, хто заробляє гроші тут, у нас, а живе там, і "живе" навіть не в географічному сенсі слова, а за своїми думками, за своєю рабською свідомістю", ‒ говорить Путін.

За його словами, Росію Захід намагається "відправити за Можай", "перетворити на слабку, залежну" в "кращому для них варіанті", розчленувати на кілька держав.

"Боротьба, яку ми ведемо, - це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни і наших дітей. Ми будемо боротися за право бути і залишатися Росією", — резюмував Путін.

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Нагадаємо, раніше полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можна війну Росії проти України зупинити за допомогою переговорів між Києвом і Москвою і чи має сенс зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

За словами Жданова, позиції України і Росії прямо протилежні, тому переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні. Швидше за все сторони просто обміняються ультиматумами.