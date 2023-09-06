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"В окупантів посиплеться все": Сотник сказав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікати

Альона Вороніна
6 вересня 2023, 04:30
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Як тільки українські військові на півдні перейдуть першу лінію оборони загарбників і матимуть змогу стріляти також по флангах, окупанти почнуть тікати.
Украинские военные, Александр Сотник
Сотник сказав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікати/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

У Херсонській і Запорізькій областях можливі "жести доброї волі" російської окупаційної армії. Окупанти побіжать тоді, коли фронт посиплеться.

Але для того, щоб оборона російських загарбників посипалася, українські військові повинні пройти далі за першу лінію оборони. Таку думку висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Коли фронт посиплеться, вони (російські окупанти – ред.) побіжать. Але для цього ЗСУ потрібно так глибоко вклинитися в оборону, щоб бути в силах стріляти і по флангах. Я не професійний військовий, але навіть я розумію: як тільки буде глибоке вклинювання, і ЗСУ пройдуть далі за першу лінію оборони, там посиплеться все. Самі здивуються, як усе швидко посиплеться", – зазначив Сотник.

Проте він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін готується провести мобілізацію у вересні.

"Це знову буде прихована, гібридна мобілізація. Все, що зробив Путін, це один великий гібрид, і мобілізація теж буде гібридом", – сказав Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку ЗСУ "перемололи" сотню окупантів та склади боєприпасів. За добу Сили оборони таврійського напрямку виконали 1218 вогневих завдань по окупантам.

Нагадаємо, СБУ підірвала в "ЛНР" топ-генерала, який очолював "митницю". Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї і живота. Він перебуває в реанімації у важкому стані.

Також раніше повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд до Брянської області і ліквідували 2 ФСБівців. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали одразу виправдовуватися за цей інцидент.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Сотник контрнаступ ЗСУ
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