Остання війна Путіна: він поховав армію РФ, яку будував 22 роки – Business Insider

Володимир Путін не очікував запеклого і відчайдушного опору, що і стало причиною поразок окупантів в Україні.

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Володимир Путін, російські військові / сайт Кремля, Міноборони РФ

За час війни з Україною диктатор Володимир Путін практично знищив армію і військову структуру РФ, яку будував 22 роки, починаючи з чеченської війни, заявив експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень Марк Галеотті.

В інтерв'ю Business Insider він підкреслив, що вторгнення РФ в Україну стало "регіональною війною проти країни з 40-мільйонним населенням".

Експерт каже, що за канонами військової доктрини самої РФ перед початком війни необхідно було затвердити структурований план, створити чітку командну вертикаль, і ще до вторгнення придушити осередки опору. Однак нічого цього в РФ зроблено не було.

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Він нагадав, що вторгнення в Україну пройшло з трьох сторін і західні розвідки аж до осені 2022 року не могли дати чітку відповідь, хто в підсумку у росіян відповідає за дії на фронті. Все це породило хаос в управлінні військами РФ.

При цьому господар Кремля просто не очікував запеклого і відчайдушного опору, що і стало причиною поразок окупантів в Україні, говорить експерт.

Серйозні втрати особового складу і важкої бронетехніки говорять про те, що Росії знадобиться не менше десятиліття для відновлення армії до рівня 2021 року. І то, це можливо лише при знятті санкцій на поставку західних технологій і електроніки, впевнений він.

Разом з тим співрозмовник вважає, що Путін не зробив ніяких практичних висновків зі своїх же помилок і продовжує керувати російськими генералами і наказує їм, що потрібно робити на фронті. Не несучи при цьому ніякої відповідальності за свої дії.

Путін в черговий раз довів свою повну неспроможність до навчання, наближаючись до програшу у своїй останній війні, додав Галеотті.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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