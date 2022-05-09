Посла РФ у Польщі Андрєєва облили червоною фарбою - люди кричали "фашисти", він поїхав з поліцією

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв / Скріншот відео з місця подій

У Варшаві посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва, коли він збирався покласти вінок на кладовище радянських воїнів, облили червоною фарбою. Люди кричали гасла, але голосніше за всіх було чутно вигуки "фашисти". Андрєєв поїхав у супроводі поліції.

Як повідомляє РИА Новости, російського дипломата облили червоною фарбою в понеділок, 9 травня, коли він збирався покласти вінок на кладовище радянських воїнів у Варшаві.

Зробити це йому не вдалося. Він був змушений виїхати в супроводі поліції.

У МЗС Росії вже вибухнули пропагандистською заявою.

"Шанувальники неонацизму в черговий раз показали своє обличчя - і воно криваве", - підкреслила у своєму Telegram-каналі офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

День Перемоги 9 травня

У понеділок, 9 травня, в Україні відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року державне свято припадає на повномасштабну війну Росії проти України, яка йде з 24 лютого 2022 року.

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що українці вшановують подвиг своїх предків, загиблих у Другій світовій війні. Загинуло понад 8 мільйонів українців. Українці і сьогодні борються за свободу для своїх дітей і здобудуть перемогу. Скоро в Україні буде два дні перемоги, а на Хрещатику переможний парад.

"Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!"- сказав Зеленський.

Парад Перемоги 9 травня відбувся і у Москві. Там, на Красній площі, виступив глава РФ Володимир Путін, який озвучив свої чергові пропагандистські речівки.

Зокрема, він звинуватив Україну в нібито готовності атакувати окупований Крим, а НАТО - саму Росію. Війну з, мовляв "неонацистами і бандерівцями" він назвав неминучою.

"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, на Донбас. Альянс почав військове освоєння прилеглих до нас територій, у Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї. Створювалася безпосередня загроза Росії біля наших кордонів. Все свідчи ло про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим", - додав Путін і підкреслив, що, мовляв, тому Росія і вирішила напасти першою.

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