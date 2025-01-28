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Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

Анна Косик
28 січня 2025, 12:29
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Україна отримає партію винищувачів Mirage 2000-5 у найближчі місяці.
Mirage 2000-5, франция
Французькі винищувачі посилять українську авіацію до кінця березня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, U.S. Air Force

Що повідомив Барро:

  • Українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на винищувачах
  • Україні передадуть Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року

Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Про це в етері Sud Radio заявив очільник МЗС країни Жан-Ноеля Барро.

За його словами, ще наприкінці 2024 року пілоти та механіки з України закінчили льотну підготовку на цьому типі винищувачів, тож Франція готова передати Mirage 2000 у найближчі місяці.

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Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів
Винищувач Mirage2000 / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що спершу у Франції обіцяли переправити перші три винищувачі Україні вже у січні 2025 року, однак зараз терміни дещо змістилися і українські пілоти очікують їх до кінця березня.

"Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі... Наприкінці першого кварталу", - сказав Жан-Ноель Барро.

Ці літаки стануть вагомим посиленням для української авіації, адже з Mirage 2000 використання ракет Storm Shadow і SCALP стане більш ефективним.

Передача Україні Mirage 2000-5 - останні новини

Нагадаємо, ЗМІ писали, що до кінця квітня 2025 року Україна має отримати перші французькі винищувачі Mirage 2000-5. Однак те, скільки польотів для глибоких ударів зможе здійснити авіація після формування підрозділу Mirage 2000-5, залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків.

Раніше Главред писав, що загалом Україна отримає близько десяти Mirage 2000-5F. Президент України Володимир Зеленський домовився про це з президентом Франції Еммануелем Макроном після тривалих переговорів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв про готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також прискорення процесу передачі літаків Mirage.

Інші новини:

Хто такий Жан-Ноель Барро?

Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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