Поповнення авіації ЗСУ: у Франції анонсували передачу потужних винищувачів

Що повідомив Барро:
- Українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на винищувачах
- Україні передадуть Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року
Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Про це в етері Sud Radio заявив очільник МЗС країни Жан-Ноеля Барро.
За його словами, ще наприкінці 2024 року пілоти та механіки з України закінчили льотну підготовку на цьому типі винищувачів, тож Франція готова передати Mirage 2000 у найближчі місяці.
Варто зазначити, що спершу у Франції обіцяли переправити перші три винищувачі Україні вже у січні 2025 року, однак зараз терміни дещо змістилися і українські пілоти очікують їх до кінця березня.
"Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі... Наприкінці першого кварталу", - сказав Жан-Ноель Барро.
Ці літаки стануть вагомим посиленням для української авіації, адже з Mirage 2000 використання ракет Storm Shadow і SCALP стане більш ефективним.
Передача Україні Mirage 2000-5 - останні новини
Нагадаємо, ЗМІ писали, що до кінця квітня 2025 року Україна має отримати перші французькі винищувачі Mirage 2000-5. Однак те, скільки польотів для глибоких ударів зможе здійснити авіація після формування підрозділу Mirage 2000-5, залежатиме більше від постачання ракет, ніж від самих літаків.
Раніше Главред писав, що загалом Україна отримає близько десяти Mirage 2000-5F. Президент України Володимир Зеленський домовився про це з президентом Франції Еммануелем Макроном після тривалих переговорів.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв про готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також прискорення процесу передачі літаків Mirage.
Інші новини:
- КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула - ЗМІ
- РФ атакувала Україну сотнею дронів: Умань - без світла, у Харкові - пожежа
- "Хортиця": у Торецьку та Часовому Яру тривають міські бої
Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред