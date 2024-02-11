Заохочування Росії до агресії проти НАТО: в Альянсі відповіли на заяву Трампа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що не залежно від того, хто переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах, США залишаться союзником НАТО.

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В НАТО відповіли на заяву Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН

В НАТО відреагували на скандальну заяву експрезидента США Дональда Трампа і запевнили в тому, що Альянс готовий захищати всіх своїх союзників у разі нападу на них. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Guardian.

За його словами, в разі нападу на будь-якого члена НАТО агресор отримує потужну та об'єднану відповідь від Альянсу.

"Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе (на виборах президента – Ред.), США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", – прокоментував Столтенберг. відео дня

Що відомо про заяву Трампа щодо НАТО

45-й президент США Дональд Трамп згадав, як під час свого президентства він тиснув на союзників з НАТО. Трамп погрожував країнам-членам НАТО тим, що буде заохочувати Росію "робити все, що завгодно" з державами, які не виконували свої зобов'язання у рамках Альянсу.

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні Трамп заявив, що США не будуть захищати країни НАТО, які вносять недостатньо внесків в Альянс.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б заохочував їх (Росію - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти повинен платити за рахунками", - уточнив Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відомий американський політик та кандидат на пост президента США Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вважаючи, що Сполучені Штати повинні позичати гроші, а не виділяти їх просто так.

Екс-президент США висловив намір "дуже швидко" завершити війну в Україні у разі повернення до влади. Він обіцяє завершити конфлікт, оскільки має "чудові відносини" як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп запропонував Україні "віддати російськомовні області" Росії в обмін на мир.

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