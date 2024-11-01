Польща пропонує Україні купувати зброю в кредит - Сікорський

За його словами, "так потрібно було зробити з самого початку".

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Польща пропонує Україні купувати зброю в кредит / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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На яких умовах Польща може надати озброєння

Польща має намір тримати війну подалі від своїх кордонів

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Польща пропонує Україні купувати озброєння в кредит.

За його словами, уряд Туска вже вніс відповідну пропозицію, йдеться про так званий оборонний кредит, пише польське видання polsatnews.

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"Це можна було зробити з самого початку: ось, будь ласка, купуйте на польських заводах у кредит, а коли відновитеся, то розплатитеся", - заявив міністр.

Також Сікорський підкреслив, що "у нас (Польщі - Главред) є свої оборонні потреби".

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, наразі є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", - заявляв глава польського МЗС.

"Як міністри польського уряду, віцепрем'єр Косиняк-Камиш і я, ми повинні тримати цю війну якомога далі від наших кордонів", - сказав він.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, що опозиція розглядає як заморожування фінансової, а отже, і військової допомоги Києву.

Це пов'язано із заходами жорсткої економії, яких дотримується німецька канцелярія та міністерство фінансів. Міністр фінансів Крістіан Лінднер направив відповідне прохання міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня, як повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

США незабаром передадуть Україні нові пакети допомоги, повідомив представник адміністрації Байдена Джон Кірбі, цитує The Guardian. Що саме буде включено в наступний транш, поки що не розголошується.

Білий дім розглядає можливість відправки Україні ракет великої дальності JASSM з радіусом дії до 400 км, призначених для ударів "повітря-земля" з винищувачів F-16. Як пише Politico, це ще більше посилить бойову міць авіації ЗСУ, особливо на тлі Курської операції.

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