Помста київських "привидів": у небі над столицею знищили три літаки РФ

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В ході боїв у небі над Києвом Збройні Сили України знищили три літаки російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що винищувачі ЗСУ знищили два літаки РФ у повітряному бою, а третій був збитий зенітною ракетою.

У ЗС ЗСУ додали, що всього за час російського вторгнення в Україну було знищено 52 літаки і 69 вертольотів ворога.

Раніше повідомлялося про те, що в небі над Києвом силами протиповітряної оборони був знищено ворожий літак.

Про це головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний повідомив у своєму Facebook.

За його словами, через ще 40 хвилин в результаті повітряного бою на околиці Києва був збитий ще один військовий літак РФ.