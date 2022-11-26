"Повноцінне місто під Москвою": експерт розповів про укриття, в яких ховається переляканий Путін

Експерт розповів про укриття, в яких ховається Путін/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін має щонайменше два бункери – під Кремлем і в Ново-Огарьово.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "Новому времени". За його словами, підземний бункер під Кремлем так добре обладнаний, що фактично є "ще одним містом" під російською столицею.

"Це (бункер під Кремлем – ред.) досить серйозний і великий об'єкт, що має забезпечення киснем, енергетичне й водозабезпечення та інше. Таким чином це повноцінне місто під Москвою", – зазначає експерт.

Проте під час пандемії коронавірусу Путін ховався у бункері в Ново-Огарьово за 10 кілометрів від Москви, де розташована резиденція вищих урядових осіб Росії. Російський диктатор поїхав туди навесні 2020 року і був там понад рік, рідко покидаючи своє сховище, каже Коваленко. Путін виїжджав звідти тільки на деякі публічні заходи, проведення яких підлаштовували під нього.

За словами експерта, це вказує на те, наскільки переляканою людиною є Путін.

"Це на 100% підземний бункер, що гарантує умовну безпеку навіть у випадку нанесення якогось удару", – каже експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Він зазначив, що ще одним підтвердженням інформації про ці бункери є те, що бункерну систему мав фактично кожен державний об'єкт, який використовували ще в СРСР представники влади.

"Тобто всі ці дачі, будиночки тощо так чи інакше мали можливості зі збереження життя людей, які перебували при владі. Фактично, кожен із них мав бункер", – зазначає військовий експерт.

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