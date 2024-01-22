Серед знищених офіцерів – полковник РФ: нові деталі удару по А-50 та Іл-22

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів нові подробиці удару по літаках РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем.
За його словами, на літаках РФ перебували молоді офіцери і полковник. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Я вже теж дивився в їх пабліках "вічного польоту, брати" рубрику, де некрологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але перш за все молоді офіцери", — підкреслив представник ЗСУ.
Він також прокоментував інформацію про те, що на бортах літаків РФ були офіцери у званні молодших лейтенантів.
"Будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вузу, в якому вчать п'ять років. Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум майже два роки, на жаль, в бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені", - пояснив спікер ПС.
Ігнат резюмував, що після результативного удару у окупантів РФ скоротилося число літаків, а також навчених екіпажів.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ
Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в приазов'ї.
Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.
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