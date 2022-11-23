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Адмірал НАТО назвали головну перевагу ЗСУ над окупантами РФ

23 листопада 2022, 10:25

Технології змінять баланс в сучасних конфліктах, впевнений Роб Бауер.

ЗСУ НАТО
У НАТО оцінили перевагу ЗСУ / Колаж Посольство США в Україні, Reuters

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів про те, в чому головна перевага Збройних сил України над російськими окупантами.

На його думку, однією з причин того, що ЗСУ вдалося відбити російське вторгнення, є їх вміле використання нових технологій. Слова воєначальника НАТО наводить CBC.

"Ми всі стали свідками вирішальної ролі технологічних компаній, що підтримують Україну. Допомога прийшла як від власного добре розвиненого технологічного сектора України, так і від великих і дрібних міжнародних гравців", — розповів він.

Глава військового комітету НАТО також звернув увагу на те, що технології змінять баланс в сучасних конфліктах і "світ демонструє це в режимі реального часу".

Хто такий Роберт Пітер Бауер

Роберт Бауер - лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, обіймає посаду голови Військового комітету НАТО. Раніше був начальником штабу оборони, заступником начальника оборони Збройних сил Нідерландів, пише Вікіпедія.

"Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft або Starlink, то на думку спадали лептопи і супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні", — додав Бауер.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Але він зробив дві стратегічні помилки.

В Альянсі зазначили, що Путін недооцінив хоробрість і волю українців, а також рішучість союзників і партнерів, які почали підтримувати Україну.

"Він думав, що зможе здобути перемогу в Україні за лічені дні. Через дев'ять місяців Росія продовжує зазнавати невдач за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім недавно - Херсон", - сказав Столтенберг.

Інші новини:

НАТО ЗСУ війна Росії та України
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