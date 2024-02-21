Переговори про вступ до ЄС затримуються: Україна вперше чує про труднощі

Єврокомісія не встигне підготувати переговорну рамку щодо вступу України до ЄС до березня, її підготують влітку, заявила Урсула фон дел Ляєн.

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Переговорна рамка щодо вступу України до ЄС не буде готова до європейських виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Переговорна рамка щодо вступу України до ЄС "навряд чи буде готова" до початку виборів у Євросоюзі, які мають відбутися у червні. Рамкові умови будуть готові на початку літа. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції у Брюсселі.

"У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Припускаю, що вони будуть готові не перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу, але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала фон дер Ляєн.

Відповідь України

У свою чергу віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина відповіла на ці заяви, наголосивши, що робота над переговорною рамкою розпочалася ще у січні і не було жодних труднощів.

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"У діалозі з Єврокомісією ми неодноразово проговорювали підготовку переговорної рамки, і про жодні труднощі підготовки тексту до березня не йшлося", - сказала Стефанішина у коментарі "Європейській правді".

Вона зазначила, що Єврокомісія просто готує текст рамки, який потім буде розглядатися державами-членами ЄС. Потім вони ухвалюють остаточне рішення щодо цього питання.

"Відповідно до рішення Європейської ради у грудні минулого року, Європейська комісія має до березня підготувати звіт щодо прогресу України у виконанні додаткових кроків, за яким слідує розгляд рішення щодо переговорної рамки", - наголосила вона.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала розпочати переговори про вступ України до ЄС за умови виконання чотирьох критеріїв, які були визначені у звіті Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

Також 14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Глава Євроради Шарль Мішель зазначив, що це чіткий сигнал очікувань для цих країн та всього Європейського континенту.

Як повідомляв Главред, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що переговори про можливий вступ України до ЄС можуть розпочатися в березні 2024 року. Він підтвердив, що це рішення є сильним політичним сигналом та важливим кроком для України і Європейського Союзу, наголосивши на підтримці ЄС України.

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