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Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

4 грудня 2021, 17:33

Дмитро Пєсков анонсував телефонні переговори президеннтів США і РФ.

Байден, Путін
Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Телефонна розмова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна відбудеться 7 грудня.

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, телефонні переговори заплановані на вечір вівторка, повідомляє РІА Новості.

Разом з тим прес-секретар президента РФ не назвав точний час переговорів лідерів двох країн.

"Вечір. Президенти самі визначать", - зазначив представник Кремля, відповідаючи на питання про час запланованої розмови і його тривалості.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

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Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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