Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Телефонна розмова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна відбудеться 7 грудня.

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, телефонні переговори заплановані на вечір вівторка, повідомляє РІА Новості.

Разом з тим прес-секретар президента РФ не назвав точний час переговорів лідерів двох країн.

"Вечір. Президенти самі визначать", - зазначив представник Кремля, відповідаючи на питання про час запланованої розмови і його тривалості.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Реклама

читайте такожБайден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з Путіним

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

Читайте ще: