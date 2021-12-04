Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

Дмитро Пєсков анонсував телефонні переговори президеннтів США і РФ.
Телефонна розмова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна відбудеться 7 грудня.
Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, телефонні переговори заплановані на вечір вівторка, повідомляє РІА Новості.
Разом з тим прес-секретар президента РФ не назвав точний час переговорів лідерів двох країн.
"Вечір. Президенти самі визначать", - зазначив представник Кремля, відповідаючи на питання про час запланованої розмови і його тривалості.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.
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Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.
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