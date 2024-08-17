"Москва попереду": Світан про ймовірний напрямок наступу ЗСУ на Росію

Роман Світан упевнений, що існували певні домовленості, які не дозволяли ЗСУ рухатися на північ.

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Роман Світан спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Главред, 22 окрема механізована бригада

Росія виявилася не готовою до стрімкого розвитку подій у Курській області через існуючу домовленість, яка забезпечувала безпеку напрямку на Москву, заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

"Це була священна корова. Тепер, щойно Байден залишив виборчі перегони, ці домовленості впали. Можливо, вони були якось зав'язані на Байдені, але про це ми, напевно, дізнаємося тільки після війни", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт упевнений, що подібні домовленості існували, оскільки відсутність таких дій (входження ЗСУ на територію прикордонних областей РФ, - ред.) була позбавлена логіки.

"Погляньте на розташування фронту. Російська армія стоїть у нас за плечима, якщо ми перебуваємо в районі Харкова, Сум, Чернігова. Перед нами - Москва. І армія РФ, яка має захищати Москву, стоїть позаду нас, на півдні, прикриваючи Крим і Азовське узбережжя", - пояснив він.

Співрозмовник стверджує, що існували певні домовленості, які не давали змоги ЗСУ вчасно розвернутися і почати рухатися на північ.

Водночас він пояснив, що площа прикордонних територій Курської області, контрольованих ЗСУ, поки що незначна.

"А ось швидкість просування досить значна. Росіяни своїм величезним угрупованням у кілька сот тисяч просуваються на 50-150 метрів за добу. Рух є, динаміка позитивна, але для цього використовуються всі сили і засоби противника, які у нього є. Ми ж за добу просуваємося на 1-3 км територією ворога. Тобто в нас на порядок більша швидкість руху на Курському напрямку в край неляканих ідіотів, де немає укріпрайонів. А росіяни рухаються по укріпрайонах, які ми їм зараз згодовуємо на сході, втрачаючи, до речі, Донецький напрямок. Мало хто говорить про це, але ми відходимо на східному фронті і втрачаємо Донбас", - додав Світан.

Дивіться відео - чат із Романом Світаном у Главреді:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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