Китай розпочне війну в разі оголошення Тайванем незалежності - міністр

Китай не буде думати, чи починати війну / Reuters

Китай не вагатиметься щодо військових дій у разі оголошення Тайванем незалежності, заявив міністр оборони країни Вей Фенхе під час переговорів зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Сінгапурі, пише Al Arabiya.

За інформацією журналістів, Вей Фенхе вперше провів особисту зустріч з Ллойдом Остіном від моменту його призначення на посаду. Міністри перед цим проводили тільки телефонну розмову в квітні тривалістю 45 хвилин.

Американський міністр запевнив, що США підтримують політику "єдиного Китаю", але підкреслив, що дії китайської армії в регіоні непрофесійні і безвідповідальні.

У той же час Фенхе зазначив, що США провокують нестабільність своїми поставками озброєння на Тайвань. Представник китайського міністерства у Цянь стверджує, що Вей Фенхе нібито попередив Остіна про готовність до військових дій.

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"Якщо хтось зважиться відокремити Тайвань від Китаю, то китайська армія не вагаючись почне війну, якими б не були можливі втрати", - заявив китайський чиновник.

Також Ллойд Остін закликав китайських військових не провокувати нестабільність в регіоні і не змінювати статус-кво.

Крім того, міністр оборони США наполіг, що Китай не може і не повинен надавати ніяку матеріальну підтримку Росії на тлі злочинної війни проти України. У Цянь запевнив, що Китай не надавав підтримки Росії.

У цілому сторони оцінили зустріч як позитивну. Вона тривала одну годину-вдвічі більше, ніж заплановані 30 хвилин. Ву Цянь підкреслив, що Китай вважає, що "краще розмовляти, ніж зовсім не розмовляти".

Міністри домовилися розробити екстрені канали комунікації для вирішення кризових ситуацій, щоб запобігти військове зіткнення і ескалацію.

Проблема Китаю і Тайваню

КНР розглядає острівна держава Тайвань, яке знаходиться в 180 кілометрах на схід від Китаю, в якості своєї відкололася провінції. У той же час Тайвань розглядає себе як суверенна держава зі своєю конституцією, збройними силами і політичним ладом. Китай систематично попереджає Тайвань про ризик війни, оскільки бачить державу своєю територією.

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

"Ми докладемо максимальних зусиль для мирного возз'єднання обох берегів Тайванської протоки, але ми ніколи не потерпимо дії сепаратистських сил, що прагнуть до "незалежності" Тайваню, які намагаються розколоти Батьківщину", - сказав представник оборонного відомства Ву Цянь.

Більш того, він сказав, що Китай готовий застосувати армію для вирішення питання Тайваню і закликав інші держави не втручатися.

"Чим більше США і Японія гнатимуть хвилю з тайванського питання, тим жорсткіші дії ми зробимо для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Ву Цянь.

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