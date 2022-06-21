У зону дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 літаків Китаю/ Twitter Міноборони Тайваня

До зони дії тайванської протиповітряної оборони без попередження увійшли 29 літаків Військово-повітряних сил Китаю.

Про це повідомило Міноборони острова, оприлюднивши список та фото видів літаків, які порушили повітряний простір.

Після цього тайванські літаки піднялися у повітря для перехоплення.

Додаткової інформації щодо цього інциденту поки що не повідомляється.

Проблема Китаю і Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

При цьому американський президент Джо Байден заявив, що якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм.

Нещодавно повідомлялося, що Китай може готувати "спеціальну операцію" проти Тайваню. Лідер держави Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє "невійськове" використання збройних сил. Ця директива може забезпечити правову основу для "невоєнної операції".

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