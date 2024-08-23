Пором вигорів і пішов на дно: супутник показав наслідки удару по порту Кавказ

З'явилися супутникові знімки на місці знищення російського порома Конро Трейдер у порту Кавказ Краснодарського краю РФ.
На знімках, опублікованих Радіо Свобода, зафіксовано пошкоджену інфраструктуру порту після удару Сил оборони України.
Зазначимо, що на кадрах Planet Labs за 23 серпня видно пором і кілька невеликих суден, що стоять неподалік, які можуть бути пошкоджені внаслідок удару.
Крім того, на фото також видно уражену частину залізничного полотна, що веде до води, а також сліди пожежі, а біля берега - припарковані пожежні автомобілі.
Радіо Свобода
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Нагадаємо, внаслідок удару по порту "Кавказ" на дно пішов єдиний пором, який функціонував між РФ та окупованим містом Керч. Зазначається, що Військово-морські милі ЗСУ нібито вдарили українською ракетою "Нептун" по порому з паливом.
Нагадаємо, 22 серпня жителі Севастополя почули сильні вибухи в районі порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Повідомлялося, що після вибухів у районі порту здійнявся величезний стовп вогню і диму.
Раніше адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що поромні переправи будуть важливою ціллю для ударів ЗСУ під час деокупації півострова.
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