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Пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році - JP Morgan

9 грудня 2021, 10:32

Нові вакцини та терапевтичні засоби призведуть до відновлення ситуації до часів пандемії, йдеться у звіті одного з найбільших банків світу JP Morgan.

JP Morgan
У JP Morgan назвали рік закінчення пандемії COVID-19 / Фото Reuters

Новий 2022 рік ознаменує закінчення пандемії коронавірусу і повне відновлення світової економіки. Такий прогноз озвучили експерти одного з найбільших банків світу JP Morgan.

У прогнозному звіті банку йдеться, що нові вакцини й терапевтичні засоби призведуть до відновлення ситуації до часів пандемії, передає Reuters.

Головний стратег з глобальних ринків і співкерівник відділу глобальних досліджень JP Morgan Марко Коланович підкреслив, що банк очікує зростання акцій компаній та відновлення глобального економічного потенціалу.

"Ми вважаємо, що 2022 рік стане роком повного відновлення світу, закінчення пандемії та повернення до нормальних економічних і ринкових умов, що були у нас до спалаху COVID-19", – зазначив Коланович.

читайте такожУчені назвали винуватця всіх пандемій на ЗемліДовідка. JP Morgan Chase & Co - американський транснаціональний фінансовий конгломерат, один з найбільших банків світу. Штаб-квартира банку знаходиться в Нью-Йорку, на Манхеттені. Найбільше в світі за ринковою капіталізацією творіння династії Морганів займає одну з панівних позицій у фінансовій системі світу, утримуючи контрольний пакет акцій Федерального резервного банку Нью-Йорка, контролює Федеральну резервну систему, що виконує роль Центрального банку США.

Як повідомляв Главред, одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт заявила, що нинішня пандемія не остання, коли вірус загрожує життю людей і засобам до існування. За її словами, нова пандемія коронавірусу може бути набагато смертоноснішою.

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