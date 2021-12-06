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"Більш смертоносна": розробник вакцини AstraZeneca прогнозує нову небезпечну пандемію

6 грудня 2021, 10:59
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Нова пандемія COVID-19 може бути більш заразною, говорить Сара Гілберт.

коронавірус
З'явився тривожний прогноз щодо пандемії коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Нова пандемія коронавірусу може бути набагато смертоносніше, а нинішня ще не закінчена, заявила одна з розробників вакцини AstraZeneca Сара Гілберт.

В інтерв'ю виданню The Guardian вона не виключила, що нова пандемія може бути набагато заразніше нинішньої.

Співрозмовниця каже, що нинішня пандемія не остання, коли вірус загрожує життю людей і засобам до існування.

"По правді кажучи, наступна може бути гіршою. Вона може бути більш заразною, або більш смертельною, або і тієї, і іншої", - сказав вона.

Вона звернула увагу на те, що необхідно акумулювати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень по боротьбі з коронавірусом.

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"Ми не можемо допустити ситуації, коли ми пройшли через все, через що пройшли, а потім виявляємо, що величезні економічні втрати, які ми зазнали, означають, що все ще немає фінансування для забезпечення готовності до пандемії", - додала Гілберт.

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Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, число тих, що заразилися коронавірусом в світі перевищило 263,5 млн осіб, з них понад 5,23 млн померли.

Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США, де виявили понад 48,4 млн заражених. Індія знаходиться на другому місці (понад 34,6 млн), на третьому — Бразилія (понад 22,1 млн), на четвертому — Великобританія (понад 10,3 млн), на п'ятому — Росія. Понад 8,8 млн випадків зареєстровано в Туреччині, близько 7,5 млн - у Франції.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 478 жителів країни. У тому числі захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 людини.

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