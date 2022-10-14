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"Відрубають голову" на Красній площі: дипломат пояснив, чим ризикує Путін, звинувачуючи у провалах генералів

14 жовтня 2022, 04:50

Російський диктатор зараз стоїть перед надскладним вибором. Якщо він скине всю вину за провали у війні на цапа-відбувайла, проти нього може піти власна армія.

Владимир Путин, Владимир Огрызко
Дипломат пояснив, чим ризикує Путін, звинувачуючи у провалах генералів/ Reuters, Главред

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не визнає свою вину за провали у війні проти України, хоч очевидно, що усі рішення в Росії приймає саме він і без його згоди нічого не робиться.

Путін намагається підтримувати міф про те, що "російський цар не може помилятися". Тому у разі, якщо він помилився, він обов’язково шукатиме цапа-відбувайла, на якого спихне усю провину. Про це розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Якщо він помиляється, то мусить знайти цапа відбувала, голову якого повинні відрубати на Красній площі та показати народу, що ось він, злий геній, який приніс росіянам нещастя", – каже дипломат.

Проте такий крок теж може бути небезпечним для Путіна. Російське військове командування може переполошитися і засумніватися у власній безпеці, якщо цапом-відбувайлом оголосять, до прикладу, Шойгу або Герасимова. І тоді вони можуть виступити проти Путіна.

"З іншого боку, не можна не розуміти, що якщо Путін таки віддасть голову Шойгу чи Герасимова, чи інших генералів, він зробить надзвичайно небезпечний крок для власної безпеки. Адже якщо можна здати найвищих генералів, то що вже говорити про тих людей із високого командування, які перебувають на полі бою – де гарантія того, що ці генерали не повернуться і не підуть своїми військами на Москву?", – пояснює дипломат.

За його словами, військове керівництво РФ подумає, що може бути з ними, якщо в Росії уже "викидають" їхнє найвище керівництво.

Для Путіна ця ситуація дуже складна, зазначає Огризко. Адже йому важко обрати, який із цих двох варіантів виходу із ситуації застосувати.

"Це надскладна ситуація. Путін, напевно, не одну ніч не спить і думає, що йому робити, бо, з одного боку, треба шукати, на кого можна повісити свої поразки, з іншого – не можна ризикувати тим, що армія стане некерованою або малокерованою, бо це становитиме особисто для нього величезну проблему", – пояснив дипломат.

Раніше Огризко зазначав, що Путіна усунуть, і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо. Дипломат упевнений, що Путін просто не доживе до Гааги.

Також раніше дипломат розповідав, що російське суспільство має рабську ментальність, росіяни звикли жити за іншою системою координат – не такою, як у цивілізованих країнах. Тому навряд чи найближчим часом в РФ може відбутися бунт або революція.

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