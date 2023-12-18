'Відправляють на забій поранених і кульгавих': у РФ бунтують дружини мобілізованих недобитків

У РФ скаржаться, що 300-их окупантів, замість того, щоб вивезти в госпіталі, відправляють "на забій".

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У РФ збунтувалися родичі мобілізованих / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/modmilby

У соцмережах з'явилося відеозвернення дружин мобілізованих з Ульяновської, Самарської та Кіровської областей, які беруть участь у загарбницькій війні РФ проти України.

За їх словами, з останнього штурму окупантів "повернулася лише частина", серед тих, що залишилися в живих — багато поранених, їм не надають медичної допомоги, і більше того, відправляють в штурмові загони, "звідки немає виходу живими", пише Telegram-канал Astra.

"Мій чоловік вчора вночі повернувся з завдання. А завтра вранці і поранених, і кульгавих, і неходячих відправляють знову на завдання. І вони нічого не можуть зробити. Наші бійці фізично поранені і морально пригнічені і виснажені. Наші чоловіки не мішені для дронів", — кажуть дружини окупантів РФ на відео.

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Ще одна родичка розповіла, що її чоловік після повернення з останнього штурму не відчуває ніг: "Його повинні були госпіталізувати, але можливо, все скасується, тому що 16 грудня йому оголосили, що він буде прикріплений до батальйону "Сармат" і піде на штурм. Я прошу максимальної допомоги вищого керівництва, допоможіть чоловікові. Це просто неможливо. Він потрібен своїм дітям. Я вас благаю, збережіть життя моєму чоловікові, дайте йому просто встати на ноги".

"Сьогодні вже знову відправили на штурм, причому відправляють всіх, хто може і хто не може (у одного ноги відмовляють після травми хребта, в іншого рука не працює, у третього одне око не бачить). Тому і пішла хвиля невдоволення, що 300-их, замість того, щоб вивезти в госпіталі, відправляють на забій!",- пише ще одна з дружин мобілізованих в соцмережах.

Додамо, що дружини російських мобілізованих, які проходять службу у в/ч 45863 армії країни-окупанта РФ у селищі Рощинський Самарської області, скаржаться лише на те, що їхніх чоловіків кремлівська верхівка використовує як гарматне м'ясо, відправляючи знищувати мирних українців. При цьому ніхто з них не заїкнувся про те, навіщо вони вирушили в іншу країну вбивати українських жінок, дітей і людей похилого віку.

Раніше експерт Олександр Мусієнко заявив про те, що удари по РФ можуть призвести до бунту або революції. Перенесення війни в Росію - запорука перемоги України, Заходу слід зняти заборону на застосування озброєнь на її території, вважає Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше експерт дав прогноз про те, коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті.

За даними ГУР, Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. При цьому кожен місяць на війну проти України закликають від 20 до 22 тисяч росіян, сказав Кирило Буданов.

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