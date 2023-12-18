УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Відправляють на забій поранених і кульгавих": у РФ бунтують дружини мобілізованих недобитків

Олексій Тесля
18 грудня 2023, 11:49
У РФ скаржаться, що 300-их окупантів, замість того, щоб вивезти в госпіталі, відправляють "на забій".
'Відправляють на забій поранених і кульгавих': у РФ бунтують дружини мобілізованих недобитків
У РФ збунтувалися родичі мобілізованих / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/modmilby

У соцмережах з'явилося відеозвернення дружин мобілізованих з Ульяновської, Самарської та Кіровської областей, які беруть участь у загарбницькій війні РФ проти України.

За їх словами, з останнього штурму окупантів "повернулася лише частина", серед тих, що залишилися в живих — багато поранених, їм не надають медичної допомоги, і більше того, відправляють в штурмові загони, "звідки немає виходу живими", пише Telegram-канал Astra.

"Мій чоловік вчора вночі повернувся з завдання. А завтра вранці і поранених, і кульгавих, і неходячих відправляють знову на завдання. І вони нічого не можуть зробити. Наші бійці фізично поранені і морально пригнічені і виснажені. Наші чоловіки не мішені для дронів", — кажуть дружини окупантів РФ на відео.

відео дня

Ще одна родичка розповіла, що її чоловік після повернення з останнього штурму не відчуває ніг: "Його повинні були госпіталізувати, але можливо, все скасується, тому що 16 грудня йому оголосили, що він буде прикріплений до батальйону "Сармат" і піде на штурм. Я прошу максимальної допомоги вищого керівництва, допоможіть чоловікові. Це просто неможливо. Він потрібен своїм дітям. Я вас благаю, збережіть життя моєму чоловікові, дайте йому просто встати на ноги".

"Сьогодні вже знову відправили на штурм, причому відправляють всіх, хто може і хто не може (у одного ноги відмовляють після травми хребта, в іншого рука не працює, у третього одне око не бачить). Тому і пішла хвиля невдоволення, що 300-их, замість того, щоб вивезти в госпіталі, відправляють на забій!",- пише ще одна з дружин мобілізованих в соцмережах.

Додамо, що дружини російських мобілізованих, які проходять службу у в/ч 45863 армії країни-окупанта РФ у селищі Рощинський Самарської області, скаржаться лише на те, що їхніх чоловіків кремлівська верхівка використовує як гарматне м'ясо, відправляючи знищувати мирних українців. При цьому ніхто з них не заїкнувся про те, навіщо вони вирушили в іншу країну вбивати українських жінок, дітей і людей похилого віку.

Раніше експерт Олександр Мусієнко заявив про те, що удари по РФ можуть призвести до бунту або революції. Перенесення війни в Росію - запорука перемоги України, Заходу слід зняти заборону на застосування озброєнь на її території, вважає Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше експерт дав прогноз про те, коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті.

За даними ГУР, Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. При цьому кожен місяць на війну проти України закликають від 20 до 22 тисяч росіян, сказав Кирило Буданов.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
бунты Самарська область війна Росії та України Мобілізація в Росії
Реклама

Головне за день

Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців

Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців

11:28 Україна
РФ накопичує ракети: у ЗСУ назвали ймовірні цілі та терміни ударів по Україні

РФ накопичує ракети: у ЗСУ назвали ймовірні цілі та терміни ударів по Україні

10:49 Україна
Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

10:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:03

Лише 1 з 10 зможе знайти тварину за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:01

Покладіть це в мишоловку: що найбільше приваблює мишей

11:49

"Відправляють на забій поранених і кульгавих": у РФ бунтують дружини мобілізованих недобитків

11:47

Точно допоможе: лікар назвав кращі продукти, які потрібно їсти при похміллі

11:45

В ЄС знайшли спосіб покарати і "знешкодити" Орбана: Financial Times розкрило деталі

Прогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброюПрогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброю
11:34

Інакше доведеться викинути: 9 правил, як не зіпсувати антипригарне покриття на сковороді

11:28

Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців

11:27

Загородній спрогнозував, чи варто чекати українцям виборів у 2024-муВідео

10:49

РФ накопичує ракети: у ЗСУ назвали ймовірні цілі та терміни ударів по Україні

Реклама
10:45

"Шукають любовний інтерес в Європі": Безугла зробила нову заяву про мобілізацію жінок

10:33

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

10:19

Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

09:50

Новий контрнаступ України: експерт назвав дату та розкрив деталі операції

09:48

Як правильно – "нАчинка" чи "начИнка": Авраменко пояснив популярну помилкуВідео

09:47

Не можна давати в борг і лаяти дітей: чим особливе церковне свято 19 грудня

09:36

Соціальна пенсія: кому з українців вона покладена і скільки грошей

09:24

У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

09:07

Гороскоп на завтра 19 грудня 2023: Овнам - величезні втрати, Діви - не хваліться

08:52

$ 50 тисяч за голову Чичеріної: співачку-путіністку накрила параноя

08:45

РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ - DeepState

Реклама
08:10

У бюджеті США вже не залишилося грошей на фінансову та інші підтримки Києва - Маркарова

07:49

ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки - ISW

06:54

Військова допомога Україні: у Сенаті США досягли прогресу в переговорах - The Hill

06:28

Про паперове пекло, яке виїдає душу захисникаПогляд

04:37

Розкрито ціну і характеристики нового українського дрона на 750 км

03:33

"Умови будуть інші": експерт розкрив, як вибори США вплинуть на допомогу Україні

03:00

У Діми Коляденко нові стосунки - і це не Ірина Білик

02:35

Що робити, якщо повільно йде вода: 3 хитрощі, які точно допоможуть

02:05

Що відомо про фальшивого диктатора: несподівана версія щодо двійників Путіна

01:34

Від чого залежить перемога України у війні: Світан назвав два сценарії

00:04

Адель підписала нового чоловіка на жорсткий шлюбний контракт - ЗМІ

17 грудня, неділя
23:58

"Потужно було": Зеленський прокоментував атаку безпілотниками по РФ

22:44

"Можемо сказати на емоціях": Решетнік вперше висловився про розлучення з жінкою

22:40

Не дають передихнути навіть вночі: окупанти змінили тактику в Авдіївці

22:17

Накрила майже 8-бальна буря: країну накрив потужний геомагнітний шторм

22:11

Поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня

21:09

Під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня 2023: Бику - популярність, Коню - потреба у допомозі

21:01

Окупанти "поховали" зірку "Дизель Шоу" - акторка відповілаВідео

21:01

Допомогли Україні знищити Су-25: росіяни власноруч збили свій винищувач

Реклама
20:48

Церковне свято 18 грудня: чому сьогодні не можна пити алкоголь і їсти м'ясо

20:39

У кабінеті Залужного знайшли прослушку: стали відомі деталі

20:35

Віталій Портников. Залужний готує новий наступВідеоблоги

20:26

Як "Бандитський Петербург" перетворився на "путінську Росію"Погляд

20:24

Росіяни в паніці: в Бєлгородській області знищений весь опорний пункт окупантів

19:38

Путін хоче провести вибори на окупованих територіях: у розвідці розкрили план диктатора

19:37

Налетить штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку

19:01

Місячний календар 18 грудня 2023: негатив у цей день повертається, як бумеранг

18:50

Було багато літаків та інша техніка: подробиці атаки безпілотників по аеродрому

18:43

У політичній невизначеності, але ЗМІ згущують фарби: Коваленко пояснив ситуацію на фронтіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти