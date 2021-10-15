Відмовитися від вакцинації через релігійні переконання: у США з'явився спеціальний рух

У США релігія дозволяє уникнути вакцинації / Reuters

У США з'явився антивакцинаторний онлайн-рух. Активісти допомагають людям відмовитися від щеплення проти коронавірусної інфекції, грунтуючись на релігійних переконаннях.

За даними видання "Голос Америки", лідером руху є пастор Церкви п'ятидесятників Шейн Вон. Він публікує на своєму сайті бланки анкет для всіх охочих обійти вакцинацію.

Тим часом, цю анкету завантажили вже 40 тисяч разів, а подібного роду зусилля релігійних громад підтримують навіть організації правового захисту. Зокрема, Liberty Counsel.

Як відомо, американські роботодавці відповідно до закону зобов'язані вносити зміни в умови праці з урахуванням релігійних переконань співробітника. При цьому вони мають право запросити підтверджувальну інформацію про те, щирі чи насправді ці переконання.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів на хвилююче українців питання про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків.

Також раніше в Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.