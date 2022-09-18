"Осуд не зупинить геноцид": Литва закликала надати Україні танки

Литва закликала надати Україні танки/ УНІАН, Twitter Gabrielius Landsbergis

У Литві закликали надати Україні більше танків після того, як у звільненому Ізюмі на Харківщині виявили масові поховання із сотнями могил.

Із таким закликом виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він наголосив, що просто осудом не можна зупинити геноцид, а важка зброя "говоритиме голосніше".

"Слова не змогли запобігти масовим похованням. Тільки осуд не припинить цей геноцид. Танки говорять голосніше, ніж слова. Озброюйте Україну зараз – означає саме зараз", – заявив глава МЗС Литви.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційно повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього у місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

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