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Україна очікує від США на ракети ATACMS з дальністю до 300 км, артилерію та снаряди – Резніков

17 серпня 2022, 17:59

Ракетні системи HIMARS вже змінили картину бою, а ATACMS принесуть ЗСУ ще більше переваг, сказав Олексій Резніков.

Резніков ATACMS
Сподіваюся, у США ухвалять політичне рішення щодо далекобійних ATACMS для України - Резніков / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Україна очікує на ухвалення у США політичного рішення про передачу Києву ракет ATACMS для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів. Американська далекобійна артилерія вже змінила хід бойових дій, а ракети зі збільшеною дальністю повинні принести українській армії ще більше переваг. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, що у Києві сподіваються на ухвалення політичного рішення щодо постачань далекобійних ракет ATACMS для армії України.

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"Сподіваюся, що буде ухвалено політичне рішення про ракети ATACMS. Як HIMARS вже суттєво змінили картинку бою, ATACMS ще додатково дадуть багато позитиву на полі бою на користь України і цивілізованого світу", - зазначив Резніков.

Також він підкреслив, що Україна очікує від США на ще більше постачання артилерійських систем, а також снарядів і ракет.

Україна може вдарити по окупантах РФ у Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що в України є домовленість зі США з приводу того, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по території Росії. Однак такі обмеження не поширюються на окуповані росіянами території, серед яких і Крим.

Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак у інтерв'ю Главреду сказав, що у таких ситуаціях, як удар по Кримському мосту, Києву доведеться узгоджувати свої дії із Заходом. Країни-партнери мають право знати, як використовується зброя, яку вони постачають Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 16 серпня натякнув про можливу причетність ЗСУ до інцидентів у окупованому Криму. За його словами, операція з метою "демілітаризації" противника триватиме до повного звільнення півострова.

Інші новини:

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