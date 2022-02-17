Україна, Польща та Британія офіційно створюють новий альянс: що це означає

Україна, Польща і Британія створюють новий альян / Reuters

Україна, Польща і Великобританія офіційно засновують новий тристоронній формат співпраці, покликаний зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю між країнами.

Про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Британії в Києві повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми маємо честь і задоволення повідомити про створення Україною, Великобританією і Польщею нового тристороннього формату співпраці", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що незабаром на офіційних сайтах трьох відомств з'явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

Альянс України, Великої Британії та Польщі

Про створення нового тристороннього Альянсу офіційно повинні були оголосити 2 лютого в Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз трас. Однак вона захворіла на коронавірус, і її візит, як і оголошення нового формату, перенесли.

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Новий альянс, розповідав раніше Дмитро Кулеба, заснований не на локальній географії, а на загальних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю і готовність до конкретних дій.

читайте такожВступ України до НАТО: Шольц зробив прогноз щодо розширення АльянсуОсновними цілями нового формату на цей час є координація підтримки Міжнародної Кримської платформи, посилення співпраці з питань кібер - та енергетичної безпеки, а також зміцнення стратегічних комунікацій для протидії дезінформації.

Крім цього, в тексті документа сказано, що три країни посилюватимуть спільну роботу щодо забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі. Для цього буде розроблений трьох сторонній меморандум.

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