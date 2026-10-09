Засновника скандального Z-каналу "Рибарь" затримали

Разом зі Звінчуком під варту потрапили його дружина та троє соратників, а прем’єр Мілойко Спаїч пов’язав цю операцію з курсом на ЄС

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Поліція Чорногорії затримала засновника Рибаря / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Upwinxp, wikimedia.org/Yuri Samoilov

Що сталося:

Звінчука затримали в Рисані разом із дружиною та соратниками

У групи вилучили дрони, телефони та цифрову техніку

Прем'єр Чорногорії пов'язав операцію із захистом курсу на ЄС

У Чорногорії поліція та Агентство національної безпеки затримали Михайла Звінчука - засновника Telegram-каналу Рибар, одного з рупорів пропаганди країни-агресора Росії. Операція була спрямована проти "гібридної діяльності" російських інформаційних мереж на тлі того, як Кремль веде інформаційну кампанію проти Європи, повідомляє Vijesti.

Разом зі Звінчуком під варту потрапили його дружина Валерія, яка є креативною директоркою проєкту, а також ще троє осіб. За даними видання, у групи вилучили дрони, цифрове обладнання, електронні пристрої та телефони.

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Що відомо про затримання Звінчука в Чорногорії

Затримання відбулося в Рисані - містечку на березі Которської затоки. Джерела в силових структурах розповіли Vijesti, що чорногорські служби заздалегідь отримали інформацію про приїзд учасників мережі.

За цими даними, команда Рибаря знімала документальний фільм про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів ЄС. Задум полягав у тому, щоб показати євроінтеграцію як нав’язаний ззовні процес із негативними наслідками для країни.

Затримання підтвердив прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч. Він пов’язав операцію з курсом країни на вступ до ЄС, який уряд планує завершити до 2028 року.

"Чорногорія захищає свої інтереси, і ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє", - написав Спаїч у X.

У самому Рибарі запевнили, що команда перебувала в Чорногорії на законних підставах і знімала репортаж про місцевий монастир, тому розраховує на якнайшвидше звільнення. У МЗС Росії заявили, що посольство в Подгориці з’ясовує обставини затримання, пише The Moscow Times.

Хто такий Михайло Звінчук і чим відомий Рибар

Звінчук - колишній співробітник пресслужби Міноборони РФ, який заснував Рибаря разом із програмістом Денисом Щукіним. Канал має понад 1,5 млн підписників і щодня публікує огляди війни проти України з позицій Кремля. У 2022 році видання The Bell повідомляло, що проєкт допомагав фінансувати засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин.

Звінчук перебуває під санкціями України з січня 2023 року, а також ЄС і Швейцарії, свідчать дані порталу Війна і санкції. У 2024 році США оголосили винагороду до 10 млн доларів за інформацію про осіб, причетних до Рибаря, яких Вашингтон звинувачує у втручанні у вибори.

Наприкінці вересня чеське видання Seznam Zprávy з’ясувало, що представники Рибаря працюють у Європі та регулярно записують інтерв’ю з політиками, журналістами та експертами. За даними журналістів, знімальна група планувала зйомки в Чехії, Словаччині, Сербії, Боснії та Герцеговині, Австрії, Угорщині, Бельгії та Франції, пише Meduza.

Навіщо Росії слабка Європа?

Активність російських пропагандистів у Європі вписується в ширшу стратегію Кремля. Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду пояснював, яку Європу хоче бачити Москва.

На думку експерта, якщо уряди найбільших країн ЄС опиняться під впливом сил, більш лояльних до Росії, Європа ризикує перетворитися на "політичне болото", де дуже важко ухвалити будь-яке рішення. Саме такий сценарій, за його словами, вигідний Кремлю.

"Росіяни мріють про таку Європу - Європу, яка починає втрачати колективну суб'єктність, стратегічну ясність і дієздатність. І вони, звичайно, докладатимуть для цього всіх зусиль", - наголосив Розумний.

Водночас професор переконаний, що в європейських суспільствах є достатньо людей, які хочуть бачити Європу об’єднаною, самостійною та суб’єктною.

Загроза Росії для Європи - новини за темою

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може вторгнутися в Естонію під естонським прапором. Таким рейдом Кремль може спробувати розколоти НАТО без повномасштабної війни. Саме такого сценарію, а не відкритого наступу виснаженої російської армії, найбільше побоюються в Європі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач попередив, що активні дії РФ проти Європи не залишаться локальним інцидентом. Експерт оцінив ймовірний масштаб такого конфлікту за межами України. За його словами, агресивна риторика Кремля свідчить про свідоме посилення напруженості у відносинах із Заходом.

Тим часом єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що удар РФ по європейському збройовому заводу має стати приводом для застосування статті 5 НАТО. Так у Брюсселі відреагували на погрози Москви. Заява пролунала на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах у Європі.

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Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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